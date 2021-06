Max Verstappen und Lewis Hamilton: So geht’s weiter

Nullrunde von WM-Leader Max Verstappen und Mercedes-Star Lewis Hamilton in Aserbaidschan. Formel-1-Sportchef Ross Brawn sagt, wie es im spannenden Titelduell jetzt weitergehen wird.

Fassungslosigkeit in der Box von Red Bull Racing: Kurz vor Schluss des Aserbaidschan-GP schied der führende Max Verstappen wegen Reifenschadens aus. Formel-1-Sportchef Ross Brawn in seiner Nachbesprechnung des WM-Laufs von Baku: «Ich weiss aus meiner Zeit als Ingenieur und Teamchef, wie frustrierend es für einen Piloten ist, unverschuldet ein gutes Ergebnis zu verlieren. Auf der anderen Seite jedoch, auch wenn das seltsam klingen mag, lindert das den Schmerz ein wenig.»

Brawn erklärt: «Was die Fahrer am meisten ärgert, das sind Fahrfehler. Bei mir als Verantwortlicher für Technik und Team, waren es Probleme mit der Standfestigkeit, das spürte ich jeweils wie einen Schlag in die Magengrube. Wenn jedoch etwas Aussergewöhnliches passiert, dann ist das eher zu verkraften.»

«Max fuhr ein tolles Rennen und hätte den Sieg vollauf verdient. Aber der Fehler von Hamilton bedeutet auch – der Schaden durch Verstappens Ausfall ist nicht ganz so gross wie befürchtet. Daher war Max, nach einer ersten Phase der Enttäuschung, ziemlich pragmatisch.»

«Für Lewis Hamilton hingegen war das ganze Wochenende ein einziger Charaktertest. Ich finde, er hat bis kurz vor Schluss das Beste daraus gemacht. Mit einem Auto, das am Freitag so schlecht lag, am Sonntag auf Rang 3 zu liegen, dazu braucht es schon was. Hamilton wusste, dass er nicht das schnellste Auto hat, aber er war drauf und dran, den Schaden in Grenzen zu halten.»

«Und so bleibt die WM so offen wie vor dem Baku-GP. Ich fand es ungewöhnlich, dass Mercedes mit einem so schlecht balancierten Wagen nach Aserbaidschan kam. Ich kann mir vorstellen, dass sie nach den Schwierigkeiten in Monte Carlo mit der Abstimmung etwas versucht haben, das in Baku ganz offensichtlich nicht funktionierte.»



«Ich halte es für wahrscheinlich, dass Mercedes auf herkömmlichen Strecken zu alter Konkurrenzfähigkeit zurückfindet. Strassenkurse waren nie ihre Stärke. Der entscheidende Unterschied zu früheren Jahren: Red Bull Racing ist vom ersten Rennen an siegfähig gewesen. Sonst war es oft so, dass sie zunächst zurücklagen und erst im Laufe der Saison aufholten. Wenn Red Bull Racing den heutigen Schwung aufrecht erhalten kann, dann dürfen wir uns auf weitere wunderbare Rennen freuen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antriebsdefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0