Fernando Alonso (Alpine): «Das finde ich unfair»

Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso hat in Baku mit Rang 6 das beste Saisonergebnis von Alpine errungen. Aber ein Vorfall in Aserbaidschan ärgert den Spanier: «Das finde ich unfair.»

Der alte Fuchs Fernando Alonso stürmte im Schluss-Sprint des Baku-GP unwiderstehlich nach vorne und eroberte das beste Saisonergebnis von Alpine – Platz 6. Aber der 32fache GP-Sieger ist mit dem Ablauf des Aserbaidschan-Wochenendes nicht zufrieden, denn erneut ist vielen Piloten im Qualifying in letzter Versuch durch eine rote Flagge vereitelt worden.

In Leclerc war es Charles Leclerc, der mit einem Unfall das Abschlusstraining beendete, in Baku waren es Yuki Tsunoda und Carlos Sainz.

Alonso erkennt Handlungsbedarf. Der 39jährige Asturier sagt: «Piloten machen Fehler, werden dafür aber nicht bestraft. Das finde ich unfair. Wir haben schon nach Monte Carlo darüber diskutiert, ob es in Ordnung ist, dass ein Fahrer, der sein Auto in die Leitschienen setzt und damit die letzten Versuche anderer Piloten vereitelt, dass ausgerechnet dieser Fahrer dann auf Pole stehen darf. In Baku patzten sogar vier oder fünf Fahrer. Wenn dann nichts passiert, dann ist das jenen Piloten gegenüber ungerecht, die sich eben keinen Fehler zuschulden kommen liessen.»

Fernando Alonso will nun am kommenden GP-Wochenende von Frankreich im Rahmen der Fahrerbesprechung das Thema auf den Tisch bringen.

Denn der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 sagt: «Die Fans wollen doch im Abschlusstraining einen tollen Mehrkampf erleben, bei dem alle Fahrer im letzten Quali-Segment ihre beiden Reifensätze verfeuern können und wir so herausfinden, welche Piloten an diesem Tag wirklich schnell sind.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antriebsdefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0