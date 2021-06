Michael Schumacher: Sein Jordan 191 wird verkauft

Michael Schumacher in Spa-Francorchamps 1991

Der Grosse Preis von Belgien 1991 in Spa-Francorchamps war kein WM-Lauf wie jeder andere: GP-Debüt von Michael Schumacher. Dessen damaliger Jordan 191-Ford soll jetzt einen neuen Besitzer erhalten.

Von diesem Auto schwärmen viele Formel-1-Fans noch heute: Der grüne Jordan 191-Ford, mit dem Michael Schumacher Ende August 1991 in Spa-Francorchamps sein GP-Debüt gab. Weit kam Schumi damals mit dem zeitlos eleganten Rennwagen nicht: Aus einem sensationellen siebten Startplatz konnte der junge Schumacher nichts machen, weil ihn schon in der ersten Runde die Kupplung im Stich liess.

Wir haben nie erfahren, was Schumacher bei seinem ersten Grand Prix hätte erreichen können. Aber wir wissen: Sein Jordan-Stallgefährte Andrea de Cesaris, im Qualifying vier Ränge hinter Michael, lag vier Runden vor Schluss hinter dem führenden Ayrton Senna auf Rang 2, dann gab der Ford-Motor seinen Geist auf.

Etwas weniger als dreissig Jahre nach dem Formel-1-Paukenschlag von Schumacher wird für den Jordan 191-Ford, Chassis Nummer 6, ein neuer Käufer gesucht. Um den Verkauf kümmert sich die in England ansässige Spezialfirma Speedmaster Cars.

Chassis Nummer 6 wurde in der GP-Saison 1991 auch von Alex Zanardi und Andrea de Cesaris bewegt und ist fahrbereit. Der Wagen befand sich jahrelang in Besitz eines belgischen Sammlers, dann wurde er vom Franzosen Didier Sirgue gekauft, der den Wagen in der Boss-Serie für historische Grand-Prix-Rennwagen pilotierte.

Die Experten von Speedmasters gehen von einem Verkaufspreis in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro aus. Mehr Einzelheiten finden Sie auf der entsprechenden Seite von Speedmaster Cars





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antriebsdefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0