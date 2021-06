Charles Leclerc über Sebastian Vettel: Extreme Freude

Sie waren Rivalen bei Ferrari, aber Charles Leclerc hat immer betont, wie sehr er Sebastian Vettel als Stallgefährten schätze. In Baku sagt der Monagasse: «Ich freue mich extrem für Sebastian.»

Sebastian Vettel ist zwei Saisons lang bei Ferrari an der Seite von Charles Leclerc gefahren. Während Leclerc in dieser Zeit Vettel den Rang abgefahren hat und die Zukunftshoffnung der Roten ist, zog Vettel nach einem enttäuschenden Jahr 2020 weiter und heuerte bei Aston Martin an. Vettel und Leclerc haben sich als Teamkollegen bis auf die eine oder andere Reiberei gut verstanden, das haben beide stets betont.

Leclerc sagte: «Ich war immer beeindruck von seiner Erfahrung. In manchen Situationen hatte er grossartige analytische Fähigkeiten. In dieser Hinsicht habe ich eine Menge von Seb gelernt. Er ist einer, der sehr viel auf Details legt, und das hat am Ende auf der Strecke einen grossen Unterschied gemacht. Für mich war es sehr interessant, seine Arbeit zu beobachten. Ausserdem ist Seb einfach eine sehr gute Person. Seine Bescheidenheit hat mich beeindruckt.»

Auch in Baku wurde Rad um Rad gekämpft, und Leclerc sagt: «Wenn wir uns im Rennwagen nahe kommen, dann denkt er sicher nicht: ‘Ah, mein Stallgefährte von früher.’ Wenn ich das Visier zuklappe, ist kein Platz für solche Gedanken, und das ist bei ihm genau so.»

«In Baku hat mich die Leistung von Aston Martin sehr erstaunt. Ich hätte nicht erwartet, dass die so schnell sein würden. Es würde mich schon interessieren, wie sie einen solchen Schritt nach vorne machen konnten. Was Seb angeht, so freue ich mich extrem für ihn, dass er als Zweiter aufs Siegerpodest konnte. Ich freue mich auch für meinen Kumpel Pierre Gasly. Es war in diesem letzten Zweirundensprint Richtung Ziel knapp – sie waren etwas schneller.»

«Für mich war aber auch wichtig, dass ich Lando Norris hinter mir halte. Der wahre Kampf von Ferrari ist nicht gegen Aston Martin oder AlphaTauri, sondern gegen McLaren.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0