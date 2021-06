Max Verstappen: Hamilton-News bei Blutdruck-Messung

Max Verstappen in Baku

Max Verstappen musste seine Sieghoffnung in Baku wegen eines Reifenschadens begraben. Vom späteren Missgeschick seines WM-Rivalen Lewis Hamilton hörte Max, als er beim Blutdruck-Messen war.

Nach einem heftigen Einschlag wie von Lance Stroll und Max Verstappen in Baku gehört es zum üblichen Vorgehen, dass ein Pilot im Pistenkrankenhaus durchgecheckt wird. Und so entstand die Situation, dass Max Verstappen vom Missgeschick seines WM-Rivalen Hamilton hörte, als er gerade beim Blutdruck-Messen im Pistenkrankenhaus lag.

Verstappen erzählt: «Ich lag auf einem Bett, während ich untersucht wurde. Wir waren eben beim Punkt Blutdruck angelangt, als mein Telefon ständig zu vibrieren begann. Ich dachte mir: ‘Was ist denn jetzt los?’, denn die Autos konnte ich nicht hören. Als meine Untersuchung fertig war, sah ich dann, dass Lewis in der ersten Kurve ein Problem gehabt hatte.»

Weil Verstappen und Hamilton leer ausgegangen sind, bleibt es beim Punktestand 105:101. Aber Max bedauert: «Es ist schade, dass wir unsere Stärke auf diesen zwei Strassenkursen nicht in noch mehr Punkte umsetzen konnten. Denn nun kehren wir auf klassische Strecken zurück. Es wäre schön gewesen, wenn wir uns in Monte Carlo und Baku ein grösseres Polster hätten erzeugen können.»

«Ich gehe davon aus, dass Mercedes ganz stark sein wird auf den kommenden Strecken. Denn auch wenn sie in Monaco und Aserbaidschan Schwierigkeiten hatten, so haben sich noch immer ein sehr gutes Auto, auch wenn sie manchmal etwas Anderes sagen.»



«Aber die Lage ist nun mal, wie sie ist. Ich führe noch immer in der WM, und ehrlich gesagt hätte ich das nach meinem Mauerkuss nicht erwartet.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antriebsdefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0