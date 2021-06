Baku-Sieger Sergio Pérez: In Frankreich noch stärker

Der 31jährige Mexikaner Sergio Pérez hat mit seinem Sieg beim Aserbaidschan-GP in Baku ganz viel Selbstvertrauen getankt. Der Red Bull Racing-Pilot glaubt, dass er in Frankreich noch stärker fahren wird.

Der erste Podestplatz von Sergio Pérez für Red Bull Racing ist gleich ein Sieg geworden: Der 31jährige Mexikaner hat in Aserbaidschan alles richtig gemacht. Er folgte Max Verstappen wie ein Schatten, und als die Sieghoffnungen des Niederländers wegen eines Reifenplatzers verflogen, war der WM-Vierte von 2020 zur Stelle – zweiter Sieg (nach Sakhir 2020).

Pérez fuhr das ganze Wochenende am kaspischen Meer auf höherem Niveau als zuletzt in Monaco. Besonders die Art und Weise, wie er Weltmeister Lewis Hamilton hinter sich kontrollierte, das war schon grosse Klasse. Pérez fuhr genau so schnell, wie er gegen den Briten musste, aber gewiss nicht so schnell, wie er konnte.

Nach einem schwierigen ersten Saisonteil scheint Pérez endlich die Kurve bekommen zu haben. Sergio bestätigt: «Es stimmt, und dieser Aufwärtstrend begann schon in Monaco. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten im Rennwagenwerk und an den Strecken sehr viel gearbeitet, und diese Arbeit beginnt sich jetzt auszuzahlen.»

«Die Fortschritte kamen quasi auf zwei Ebenen: Ich verstehe den Wagen immer genauer, und das Team versteht besser, was ich in Sachen Abstimmung alles brauche, um mich komplett entfalten zu können. Ich sehe keinen Grund, wieso mir eine so gute Leistung wie in Baku nicht auch in Frankreich und darüber hinaus gelingen sollte. Meine Selbstsicherheit wächst von Rennen zu Rennen. Wir haben erst Lauf 6 hinter uns – da kommt noch viel mehr!»



Pérez ist der fünfte Grand-Prix-Sieger von Red Bull Racing:



Sebastian Vettel 2009: Sieg im 3. GP (Shanghai)

Mark Webber 2009: Sieg im 44. GP (Nürburgring)

Daniel Ricciardo 2014: Sieg im 7. GP (Montreal)

Max Verstappen 2016: Sieg im 1. GP (Barcelona)

Sergio Pérez 2021: Sieg im 6. GP (Baku)



Pérez gibt freimütig zu: «Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange Geduld haben muss, bis alles passt. Die ersten Rennen verliefen nicht nach Wunsch. Wir wussten, der Speed von Fahrzeug und Fahrer ist dan, wir brachten das nur nicht ideal in Einklang – bis jetzt. Ich bin sehr glücklich, dass uns dieser Durchbruch gelungen ist.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antriebsdefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0