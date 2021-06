Daniel Ricciardo über Baku-GP: «Podest oder Crash»

Daniel Ricciardo hat mit McLaren im sechsten WM-Lauf der Saison zum fünften Mal gepunktet, als Neunter. Der Australier über den Baku-GP: «In solch einem Rennen kann alles passieren, Podest oder Crash.»

Gut ist: Daniel Ricciardo ist in seinem sechsten Grand Prix in Diensten von McLaren zum fünften Mal in die Top-Ten gefahren, in Aserbaidschan als Neunter, von Startplatz 13 aus. Weniger gut ist: Der siebenfache GP-Sieger fühlt sich noch immer nicht perfekt im Wagen zuhause, und lag daher auch in Aserbaidschan hinter seinem jungen englischen Stallgefährten Lando Norris.

Der gegenwärtige WM-Zehnte Ricciardo blickt so auf die Geschehnisse in Aserbaidschan zurück: «Es klingt vielleicht etwas banal, aber es war wichtig, in Baku die Zielflagge zu sehen. Denn ich lerne mit jeder Runde mehr über den McLaren. Es gab Phase im Rennen, da konnte ich das Potenzial eher ausschöpfen als früher, das ist ein Fortschritt.»

«In solch einen Rennen kann alles passieren, du kannst am Ende auf dem Podest stehen oder schon in der ersten Runde einen Crash haben. Also darf man mit einem neunten Platz nicht unzufrieden sein.»

«Vor allem aber freue ich mich, dass wir nun drei Rennen in dichter Folge haben, denn auf diese Weise lerne ich über das Auto am meisten.»



«Wenn du im Sport etwas erreichen willst, dann gibt es nur eines – trainieren, trainieren und nochmals trainieren. Was den Motorsport aber von anderen Sportarten unterscheidet: Wir können das nicht jeden Tag tun. Wenn wir nun in 17 Tagen deren neun auf einer Rennstrecke verbringen, dann ist das gerade in meiner Situation hervorragend. Gewiss, du könntest Tag und Nacht im Simulator verbringen, aber das ist einfach nicht das Gleiche.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antriebsdefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0