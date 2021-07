Charles Leclerc auf immer bei Ferrari: «Wieso nicht?»

Der zweifache GP-Sieger Charles Leclerc kann sich durchaus vorstellen, den Rest seiner Formel-1-Karriere bei Ferrari zu verbringen. «Das ist kein Risiko, das ist eine Gelegenheit.»

Charles Leclerc geht am 18. Juli in seinen 47. Grand Prix in Diensten von Ferrari. Der 23-jährige Monegasse kann sich gut vorstellen, was in der Formel 1 eher selten ist: den Rest seiner Karriere für den gleichen Rennstall fahren, so wohl fühlt er sich bei Ferrari.

Leclerc erhielt vom berühmtesten Rennstall der Welt 2019 einen ungewöhnlichen Vertrag: fünf Jahre Laufdauer, bis Ende 2024. Im Podcast Beyond the Grid wurde er gefragt, ob es für ihn denkbar wäre, für kein anderes Formel-1-Team mehr zu fahren. Leclerc: «Natürlich kann ich mir das. Ich bin glücklich bei Ferrari. Noch glücklicher wäre ich, wenn wir auf die Siegerstrasse zurückkehren, denn letztlich kommt es nur darauf an.»

Der letzte Sieg von Ferrari geht auf Singapur 2019 zurück, damals gewann Sebastian Vettel den prestigeträchtigen Nacht-GP. Leclerc gewann davor die beiden WM-Läufe von Belgien und Italien.

Leclerc weiter: «Ich sah es nie als Risiko an, mich für solch eine lange Zeit zu verpflichten. Das ist eine tolle Gelegenheit, kein Risiko. Ich hatte immer davon geträumt, für Ferrari fahren zu dürfen. Gewiss, wir durchlaufen schwierige Momente, aber das stachelt mich nur noch mehr an.»

Charles Leclerc liegt in der laufenden Formel-1-WM auf dem sechsten Zwischenrang, mit drei vierten Plätzen als Highlight – in Imola, Spanien und Baku.



In Sachen Sitzfleisch ist Leclerc mit seinen bislang 46 Einsätzen noch lange nicht in den Top-Ten der treusten Piloten. Wir haben sie hier kurz zusammengestellt.





Die zehn treusten Formel-1-Fahrer

1. Michael Schumacher (D) 180

Ferrari, 1996–2006



2. Lewis Hamilton (GB) 165

Mercedes-Benz, 2013–2021



3. Kimi Räikkönen (FIN) 151

Ferrari, 2007–2009 und 2014–2018



4. David Coulthard (GB) 150

McLaren, 1996–2004



5. Felipe Massa (BR) 139

Ferrari, 2006–2013



6. Nico Rosberg (D) 136

Mercedes, 2010–2016



7. Jenson Button (GB) 136

McLaren, 2010–2017



8. Jacques Laffite (F) 132

Ligier, 1976–1982 und 1985/1986



9. Mika Häkkinen (FIN) 131

McLaren, 1993–2001



10. Mark Webber (AUS) 129

Red Bull Racing, 2007–2013