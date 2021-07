Wegen Corona: Zak Brown nicht in Silvestone

Gleich drei Teammitglieder von McLaren haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Auch CEO Zak Brown gehört zu dieser Gruppe. Der Amerikaner befindet sich deshalb zuhause in Isolation.

Ausgerechnet das McLaren-Heimspiel in Silverstone muss sich Zak Brown von zuhause aus zu Gemüte führen: Der CEO des Traditionsrennstalls aus Woking wurde im Vorfeld des Grossbritannien-GP positiv auf den Covid-19-Erreger getestet. Der Amerikaner ist nicht der Einzige, der das Heimrennen des Teams verpasst, zwei weitere Teammitglieder hat es auch erwischt, wie McLaren bestätigt.

«Alle drei Fälle stehen in keinem Zusammenhang zueinander, und die Betroffenen werden nun in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Regierung isoliert», teilt das Team in einem kurzen Statement mit.

Die Arbeit der restlichen Mannschaft von Teamchef Andreas Seidl an der Rennstrecke sei durch die Fälle nicht beeinträchtigt, heisst es weiter. Die Fahrer Lando Norris und Daniel Ricciardo gehören nicht zu jener Gruppe von Leuten, die zuletzt engeren Kontakt zu Brown hatten, stellt der Rennstall ausserdem klar.

Brown selbst erklärt auf Twitter: «Ich habe alle engeren Kontakte benachrichtigt und mich den Regeln entsprechend in Isolation begeben. Ich werde weiterhin in Verbindung mit dem Team stehen und es sicher von zuhause aus unterstützen.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0