Valtteri Bottas: Noch mehr Neuerungen in diesem Jahr?

Auch wenn sich die Mercedes-Ingenieure mittlerweile auf das Auto für 2022 konzentrieren, hofft Valtteri Bottas auf noch mehr neue Teile in der zweiten Saisonhälfte.

Die Fragen nach seiner GP-Zukunft über 2021 hinaus dominieren die Medien-Gespräche von Valtteri Bottas in diesen Tagen. Doch der Mercedes-Pilot, der um sein Cockpit im Weltmeister-Team zittern muss, darf hin und wieder auch über die aktuelle Saison sprechen, wie etwa im Interview mit dem Modehändler «Hypebeast».

Darin erklärt der 31-jährige Finne: «Es stimmt, dass wir das aktuelle Auto im Werk nicht mehr weiterentwickeln. Aber es werden weiter Verbesserungen kommen. Denn natürlich braucht es Zeit, bis man etwas umgesetzt hat, was man im Windkanal entdeckt hat. Es dauert eine Weile, bis die Teile auf der Strecke eingesetzt werden können.» Deshalb sei dem Entwicklungsstopp am diesjährigen GP-Renner nicht zu viel Bedeutung zuzumessen, fügt er an.

Beim Rennen in Grossbritannien brachte die Sterntruppe zuletzt ein grösseres Update mit, und Bottas hofft, im Verlauf der zweiten Saisonhälfte noch weitere Neuerungen zu erhalten, wie er betont. «Aber wir müssen an einem gewissen Punkt natürlich aufhören und uns auf 2022 konzentrieren, da werden die umfangreichen Regeländerungen umgesetzt», mahnt er gleichzeitig.

Mercedes-CTO James Allison hatte nach dem Silverstone-Rennen auf die Frage, welche Weiterentwicklungen noch zu erwarten seien, erklärt: «Im Grossen und Ganzen war dies das letzte grosse Upgrade, das wir in diesem Jahr ans Auto gebracht haben. Aber es wird hier und da noch ein paar Verbesserungen geben, wenn wir sehen, dass wir effizient Leistung finden können, ohne uns von den grossen Entwicklungen für das nächstjährige Auto ablenken zu lassen.»

