WM-Kalender 2021: Kein zweites Rennen in Baku

Im Juni waren die Formel-1-Stars in Baku unterwegs, ein zweites Strassenrennen in Aserbaidschan wird es in diesem Jahr nicht geben

Die GP-Verantwortlichen in Baku schliessen die Austragung eines zweiten GP in diesem Jahr aus. Die Formel-1-Verantwortlichen sind auf der Suche nach einem Ersatz-Austragungsort für den abgesagten Japan-GP.

Die Formel-1-Verantwortlichen müssen auch in der zweiten Saisonhälfte den WM-Kalender anpassen. Dennoch rechnen sowohl Formel-1-CEO Stefano Domenicali als auch Liberty Media-Oberhaupt Greg Maffei mit der Austragung von 23 Formel-1-Rennen in diesem Jahr, wie die Beiden unlängst im Rahmen eines Investoren-Calls bekräftigt haben.

Um den Rekord-Kalender umzusetzen müssen jedoch zwei Gaststätten für die Termine der abgesagten Rennen in Australien (21. November) und Japan (10. Oktober) gefunden werden. Und angesichts der Covid-19-Lage in einigen Ländern, in denen der GP-Zirkus zu Besuch sein will, ist auch mit weiteren Absagen zu rechnen. So stehen etwa die Rennen in der Türkei (3. Oktober) und in Brasilien (7. November) auf der Kippe.

Die Gerüchte um ein mögliches zweites Baku-Rennen im Oktober haben sich mittlerweile zerschlagen. Gegenüber «AutoMotorSport.az» erklärten die GP-Verantwortlichen, dass die notwendige Vorlaufzeit für das Strassenrennen in Aserbaidschan viel zu kurz sei, weil diese etwa drei Monate betrage.

Stattdessen wird über ein zweites Rennen in Austin am darauffolgenden Wochenende diskutiert. Darüber hinaus wird auch erwogen, die geplanten WM-Läufe in Saudi-Arabien und Abu Dhabi um ein Rennen in Bahrain oder Katar zu erweitern.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Istanbul, Türkei

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi