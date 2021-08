Ferrari-Duo: Gute Noten für Leclerc und Sainz

Ferrari-Star Charles Leclerc und sein neuer Teamkollege Carlos Sainz erhalten nicht nur aus den eigenen Reihen ein dickes Lob für ihre Auftritte in den ersten elf Saisonläufen. Auch von den Experten gibt es gute Noten.

Die beiden Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc belegen nach den ersten elf Rennen der Saison 2021 die WM-Ränge 6 und 7. Für den früheren GP-Piloten und heutigen TV-Experten Karun Chandhok gehört das Maranello-Duo leistungsmässig jedoch zur Top-5 der ersten Saisonhälfte, auch wenn er die Auftritte der WM-Leader Max Verstappen und Lewis Hamilton sowie von McLaren-Talent Lando Norris noch besser bewertet.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist sich sicher: «Ich bin der Überzeugung – mit Charles Leclerc und Carlos Sainz haben wir das beste Fahrer-Duo.» Das sieht auch Chandhok so. In seinem Ranking zur Sommerpause belegt das Duo dennoch nur die Plätze 4 und 5. Der Inder schreibt in seiner jüngsten Kolumne auf «Skysports.com»: «Der Aufschwung, den Ferrari in dieser Saison erlebt hat, gab Charles Leclerc wieder einmal die Chance, sein grosses Talent zu zeigen.»

«Seine Pole-Position-Runden in Monaco und Baku waren sensationell, ebenso wie die Leistungen am Samstag in Silverstone und Spanien», lobt Chandhok den Monegassen. Und er betont: «Ferrari hatte ein miserables Rennen mit hohem Reifenverschleiss in Frankreich und Charles hatte Pech in Ungarn. Aber ansonsten hat er in dieser Saison eine Konstanz an den Tag gelegt, die darauf hindeutet, dass er bereit für den Titel ist, sobald Ferrari es auch ist.» Negativ sei einzig der Monaco-Crash im Qualifying, der Leclerc um die Chance brachte, um den Heimsieg zu kämpfen.

Zu Sainz schreibt der 37-Jährige: «Man könnte Pierre Gasly oder Esteban Ocon auf die fünfte Position setzen, aber am Ende entscheide ich mich für Sainz, weil ich denke, dass der Druck, ein neuer Ferrari-Fahrer neben einem etablierten Star wie Leclerc zu sein, sehr gross ist. Und der Spanier hat sich sehr schnell an das Leben in Maranello angepasst.»

«Ich weiss nicht, warum, aber im Qualifying scheinen die Dinge für Carlos oft schief zu laufen. Selbst zu McLaren-Zeiten konnte man am Ende der Saison eine ganze Liste von Punkten aufzählen, die er hätte holen müssen. Und das scheint sich fortzusetzen, denn bei einer Vielzahl von Rennen hat er sich in der Startaufstellung verschlechtert, entweder durch Pech oder durch eigene Fehler wie in Baku oder Budapest», analysiert der Formel-1-Experte.

«Insgesamt beträgt sein durchschnittlicher Rückstand auf Charles nach 11 Rennen jedoch nur 0,117 sec, was wirklich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass Carlos sich mit einem neuen Team und einer neuen Antriebseinheit vertraut machen musste», erklärt Chandhok daraufhin. «Wie in seinen Jahren bei McLaren wird er, wenn das Pech aufhört und die Ergebnisse stimmen, ein echter Gewinn für Ferrari sein. Deshalb sage ich immer wieder, dass sie langfristig das beste Fahreraufgebot in der F1 haben», fügt er an.

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0