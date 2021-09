Christian Horner über Ferrari: «Sehr schnell»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist sich sicher, dass sein Team vor dem Qualifying in Zandvoort noch zulegen kann. Er warnt aber auch: Die Konkurrenz hinterliess beim Auftakt einen schnellen Eindruck.

Die Formel-1-Stars durften am heutigen Trainingsfreitag endlich auf dem Rundkurs von Zandvoort ausrücken, doch beide Trainingssessions wurden von roten Flaggen unterbrochen. Am Morgen sorgte Sebastian Vettels Motor, der in Rauch aufging, für knapp 36 Minuten Wartezeit. Am Nachmittag waren es der ausrollende WM-Leader Lewis Hamilton und später der im Kiesbett gestrandete Haas-Rookie Nikita Mazepin, die kurze Unterbrechungen bewirkten.

Max Verstappen, der im ersten Training nur unwesentlich langsamer blieb als Hamilton, musste sich am Nachmittag mit der fünftschnellsten Zeit begnügen. Denn seinen ersten schnellen Versuch musste er wegen des Motor-Problems seines Titelrivalen abbrechen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte nach dem Training im «Sky Sports F1»-Interview: «Wir haben die erste schnelle Runde nicht beendet, deshalb können wir nicht genau sagen, wo wir beim Speed im Vergleich stehen.»

Der Brite gestand aber auch: «Es gibt einige Sachen, die wir noch korrigieren müssen.» Und er betonte: «Mercedes und speziell auch Ferrari sehen sehr schnell aus. Unser Auto fühlte sich im Renntrimm viel wohler und Max konnte einige gute Runden hinbekommen, auch Sergio Pérez hat sich merklich verbessern können. Deshalb müssen wir nun wohl noch ein paar Sachen für den Speed auf einer schnellen Runde hinbekommen.»

«Es geht im Abschlusstraining sicherlich auch darum, eine saubere Runde zu schaffen. Es ist ein guter kleiner Rundkurs, aber der Verkehr wird im Qualifying sicherlich schwierig werden. Denn es ist eine kurze Runde mit vielen Kurven. Da ist es auch schwierig, Platz zu machen», fügte Horner an.

2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855

1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit