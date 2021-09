Charles Leclerc (Ferrari/1.): «Risiko wird belohnt»

Zweites freies Training zum Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort, Ferrari auf den ersten beiden Rängen – huch, was ist denn nun los? Erklärungsversuche von Charles Leclerc, Carlos Sainz und Jenson Button.

Alle sprechen immer vom WM-Duell Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, und jetzt dies: zwei Ferrari nach dem zweiten freien Training zum Grand Prix der Niederlande vorne, mit Charles Leclerc vor Carlos Sainz in Zandvoort.

Formel-1-Champion Jenson Button sagt: «Die Autos lagen von der ersten Runde an gut, und Ferrari fällt hier das grösste Problem nicht auf den Kopf, nämlich mangelnde Motorleistung. Die ist auf dieser Strecke nicht entscheidend.»

Ein prächtig gelaunter Charles Leclerc gab zum Besten: «Wir sind bislang sehr gut aufgestellt, aber wir dürfen uns auch nichts vormachen – im Dauerlauf mit mehr Sprit an Bord sind wir nicht so schnell wie mit wenig Sprit auf eine schnelle Runde. Wir haben also noch Einiges an Arbeit vor uns, um auch fürs Rennen gerüstet zu sein.»

«Aber es stimmt schon: Auf dem Papier sind wir konkurrenzfähiger als in Belgien. Ich weiss allerdings auch, dass die Top-Teams noch nicht alles gezeigt haben.»

Dennoch: Traut sich der zweifache GP-Sieger aus Monaco im Abschlusstraining einen Coup zu? «Ja, klar hoffe ich das. Risiko wird hier belohnt.»Zur Erinnerung: Charles Leclerc hatte in den Strassen von Monte Carlo und Baku zwei sensationelle Pole-Positions herausgefahren. Auf zwei Strecken, wo Risiko ebenfalls belohnt wird.

Carlos Sainz sagt: «Seien wir ehrlich – Mercedes und Red Bull Racing sind schneller als wir, besonders im Renntrimm. Die Unterbrechungen des Trainings haben uns in die Karten gespielt, ihnen nicht. Wir sehen in der Rangliste besser aus als wir es in Wahrheit sind.»



«Ich traue auch Lando Norris im McLaren eine Überraschung zu. Aber insgesamt liegen wir der Spitze sicher näher als in Belgien. Gleichzeitig erwarte ich keine Überraschung wie in Monaco. Aber wenn sich uns eine Gelegenheit bietet, werden wir sie beim Schopf packen! Was mich gefreut hat: Die Grundabstimmung hat sofort ziemlich gut gepasst, wir mussten kaum am Set-up arbeiten, das ist immer ein gutes Zeichen.»



Nochmals Charles Leclerc: «Die überhöhten Kurven fühlen sich sehr speziell an, diese Strecke macht so viel Spass! Die Piste ist ziemlich eng, also erwarte ich fürs Rennen kein Überholfestival. Umso wichtiger ist es, dass wir im Qualifying eine möglichst gute Figur machen.»



Carlos Sainz wirft ein: «Es hat Spass gemacht, in den überhöhten Kurven verschiedene Linien zu versuchen, und was mir auch gefällt, das ist die tolle Atmosphäre – mit Fans, die recht nahe an der Strecke sitzen. Die ganze Anlage ist anders und überaus eindrucksvoll.»





2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855





1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit