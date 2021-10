Christian Horner: «Müssen noch etwas Speed finden»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte in Istanbul nicht nur den zweiten Platz von Max Verstappen bejubeln. Auch Sergio Pérez sorgte mit seinem Rad-an-Rad-Duell gegen Lewis Hamilton für viel Freude.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner war nach dem Türkei-GP bester Laune, obwohl mit Valtteri Bottas ein Mercedes-Pilot ganz oben auf dem Treppchen stand. Denn mit dem Finnen durften auch Horners Schützlinge Max Verstappen und Sergio Pérez aufs Podest, während WM-Kontrahent Lewis Hamilton den fünften Platz hinnehmen musste.

Der Titelverteidiger legte einen späten Stopp ein und fiel dadurch kurz vor dem Fallen der Zielflagge um zwei Positionen zurück – eine bittere Pille, die der ehrgeizige Brite nur schwer schlucken konnte. Horner sagte zur Strategie der Sternmarke bei «Sky Sports F1»: «Ich sitze nicht an der Mercedes-Boxenmauer und deshalb ist es schwierig für mich, das Ganze zu kommentieren.»

«Es hörte sich an, als ob Lewis Hamilton das Team überstimmt hat. Es war schwer zu sagen, was das Richtige war, an einem Punkt dachten wir, er schafft es ganz ohne Stopp ins Ziel. Aber die Reifen sahen irgendwann gefährlich aus, deshalb war es wohl unvermeidlich, dass er an die Box abbog», fuhr der Brite fort.

Und Horner berichtete: «Für uns war die entscheidende Frage, wann wir Sergio an die Box holen würden, und wir entschieden uns dazu, ihn früh wechseln zu lassen. Wir hätten ihn auch lange draussen lassen können, um Lewis aufzuhalten. Aber wir glaubten nicht, dass es auf diesen Reifen bis ins Ziel reichen würde. Wir sprachen mit den Fahrern, sahen uns die Reifen an und waren der Ansicht, dass der Wechsel auf Slicks nicht in Frage kommen würde.»

Zum starken Duell von Hamilton und Pérez sagte Horner: «Sergio hat heute einen super Job gemacht. Er kämpfte so hart wie Max gegen Lewis. Sie waren zeitweise Rad an Rad unterwegs und er wurde sogar in die Einfahrt der Boxengasse gedrängt. Aber er hielt dagegen und verteidigte sich auf grossartige Art und Weise.»

Gleichzeitig mahnte der 47-Jährige: «Mercedes war hier sehr schnell, auf den Geraden hatten sie einen Speed-Vorteil von 15 bis 20 km/h, was phänomenal ist. Natürlich können sie mit einem anderen Abtriebsniveau angetreten sein, aber ich denke, wir müssen noch etwas Speed finden. Es liegen noch einige Strecken vor uns, die uns liegen sollten. Aber das nächste Rennen findet in Austin statt, und da ist Hamilton normalerweise sehr stark. Wir müssen uns also in Bestform präsentieren.»

Türkei-GP, Istanbul

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262.5 Punkte

2. Hamilton 256.5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116.5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433.5

2. Red Bull Racing 397.5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0