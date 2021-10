Fernando Alonso ohne Geschenk für Verstappen–Hamilton

Beim Grossen Preis von Ungarn machte Fernando Alonso seinen früheren McLaren-Teamgefährten Lewis Hamilton das Leben schwer. Aber in die WM-Entscheidung will sich der Spanier nicht einmischen.

Bei den letzten sechs Rennen des Jahres kommt es auf jede Nuance an. Und im Feld werden Verbündete gesucht. Die Art und Weise, wie entschlossen sich Fernando Alonso in Ungarn gegen Lewis Hamilton wehrte, dazu seine lobenden Worte für Max Verstappen in der Türkei – das könnte schnell den Eindruck erwecken, dass der Spanier in den entscheidenden Rennen Zünglein an der Waage spielen könnte, für Verstappen!

Aber der 32-fache GP-Sieger Alonso selber spielt diese Möglichkeit herunter. Der Alpine-Fahrer sagt: «Ich fahre mein eigenes Rennen. Gut, in Ungarn hatte ich die Gelegenheit, Lewis die Stirn zu bieten. Aber das lag an ganz besonderen Umständen.»

«Denn normalerweise sind Mercedes-Benz und Red Bull Racing zu stark, dass ich mich da einmischen kann. Das beste Beispiel ist für mich Monza, wo Valtteri Bottas vom Ende des Feldes losfuhr und am Ende Dritter wurde.»

Alonso wird sich also ins WM-Duell zwischen Hamilton und Verstappen nicht einmischen: «Klar würde ich gerne in jedem Rennen mit den besten Piloten kämpfen, aber Fakt ist – Red Bull Racing muss den in dieser Saison aus eigener Kraft erobern können.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0