Fernando Alonso zu Mick Schumacher: «Es tut mir leid»

Unmittelbar nach Ende des Grossen Preises der Türkei trat Superstar Fernando Alonso im Parc fermé zum Haas-Renner von Mick Schumacher. Der Spanier: «Ich wollte ihm sofort sagen – es tut mir leid.»

Fernando Alonso war beim Grossen Preis der Türkei Opfer und Täter zugleich: In der ersten Kurve wurde er von AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly in einen Dreher geschubst, kurz darauf griff der zweifache Formel-1-Champion Alonso, weit zurückgefallen, den jungen Mick Schumacher aus einer schwierigen Position an. Dieses Mal war es der Gegner, der kreiselte, und Fernando erhielt eine Fünfsekundenstrafe so wie zuvor auch Gasly.

Nach dem Fallen der Zielflagge war zu sehen, wie der 40-jährige Alonso im Parc fermé sofort zum Wagen von Schumacher hinüber ging. Fernando sagt: «Die Verhältnisse waren sehr schwierig. Letztlich haben die beiden Kollisionen mein Rennen ruiniert. In der ersten Kurve lag Pierre auf einmal in einem Sandwich zwischen Pérez innen und mir aussen.»

«Und dann wollte ich Mick nach dem Grand Prix sofort sagen, dass es mir leid tut – ich wollte ihn angreifen, aber auf der schmierigen Bahn hin ich in ihn hineingerutscht. Das war einfach Pech, und leider konnten wir aus unserem tollen fünften Startplatz nichts machen.»

Alpine-Rennstallchef Marcin Budkowski: «Alonso hat nie zu seinem Tempo aus dem Training gefunden. Das ist sehr frustrierend, wenn wir daran denken, dass der als Vierter gestartete Pierry Gasly am Ende Sechster geworden ist. Das zeigt, was in diesem Rennen für uns drin gewesen wäre.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0