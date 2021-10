Max Verstappen warnt: «Mercedes ist schneller»

Der Niederländer Max Verstappen hat mit seinem zweiten Platz in der Türkei wieder die WM-Führung übernommen. Aber der 17-fache Grand-Prix-Sieger warnt: «Mercedes ist derzeit schneller.»

Max Verstappen ist wieder WM-Leader: Mit seinem zweiten Rang beim Grossen Preis der Türkei, während Rivale Lewis Hamilton Fünfter wurde, liegt er um sechs Punkte vorne, es steht 262,5:256,5 für den Niederländer gegen den Engländer.

Aber Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen sagte nach dem Fallen der Zielflagge auf der Rennstrecke Istanbul Park: «Mercedes ist derzeit schneller, jedenfalls an diesem Wochenende. Wir hingegen haben es nicht geschafft, alle Puzzle-Teilchen an den richtigen Platz zu legen. Mercedes scheint auch auf nasser Bahn das schnellere Auto zu haben.»

«Wir müssen der Sache auf den Grund gehen, wieso wir hier nicht so konkurrenzfähig waren. Ergebnis: Auch wenn wir in der Fahrerwertung wieder vorne liegen, so wird das an den restlichen sechs Wochenenden nicht einfach.»

«Wir haben ein wirklich starkes Jahr. Ob ich am Ende dieser Saison Erster bin oder Zweiter, das ändert für mich nicht so viel. Denn ich gebe immer mein Bestes. Ich hoffe, das reicht, um nach dem Finale Weltmeister zu sein. Aber sollte es nicht reichen, dann werde ich deswegen keine schlaflosen Nächte haben.»

«Wenn ich daran denke, dass wir in Sachen Speed in der Türkei nicht ganz auf dem Niveau von Mercedes waren, dann dürfen wir mit den Rängen 2 und 3 wirklich zufrieden sein.»



Hand aufs Herz: Hätte es keine Möglichkeit gegeben für Max, Leader Valtteri Bottas ein wenig mehr auf den Zahn zu fühlen? Verstappen: «Nein, denn ich sah, dass auch er sein Rennen klug einteilte und auf seine Reifen achtete. Zudem musste ich ja Leclerc hinter mir im Auge behalten. Letztlich waren wir einfach nicht schnell genug, um Bottas in Bedrängnis zu bringen, also war es klüger, Rang 2 nicht zu gefährden und diese Punkte einzufahren.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0