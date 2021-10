Nach Türkei-GP: Mercedes als Angsthasen beschimpft

In den englischen Medien wird Mercedes-Benz für die Rennstrategie von Lewis Hamilton in der Türkei angeprangert. Das Team des siebenfachen Weltmeisters wird sogar als Angsthasen bezeichnet.

Noch immer gehen die Meinungen weit auseinander: War es richtig, Lewis Hamilton in der Türkei zu einem so späten Boxenstopp hereinzuholen? Hätten die Strategen der Mehrfach-Weltmeister nicht eher auf ihren Fahrer hören und ihn auf der Bahn lassen sollen? Englische Medien haben ihre Position bezogen: Nicht der Fahrer wird in Frage gestellt, sondern sein Rennstall. Hier einige Medienstimmen zum Grossen Preis der Türkei.

Daily Mail (England)

Lewis Hamilton hat die WM-Führung verloren, nachdem sich sein Mercedes-Team wie Angsthasen benommen und ihn zu einem sinnlosen Boxenstopp gerufen hat. Diese verhängnisvolle Entscheidung mit all ihren möglichen Auswirkungen darauf, wer am Ende die Krone trägt, kam erst acht Runden vor Schluss eines schleichenden, von Nieselregen begleiteten Grand Prix der Türkei, den Valtteri Bottas gewann.

The Sun (England)

Lewis Hamilton schimpfte über sein Mercedes-Team, nachdem dieses ihm die Chance auf einen Platz auf dem Podium in der Türkei vermasselt hatte. Er befürchtet, dass ihn das die Meisterschaft kosten könnte. Hamilton konnte seinen Frust nicht darüber verbergen, dass Max Verstappen im Rennen um den Titel wieder die Führung übernommen und nun sechs Punkte Vorsprung auf den Briten hat.»

The Guardian (England)

Der Druck, der in der knappsten Formel-1-Weltmeisterschaft der vergangenen Jahre herrscht, macht sich zweifellos jetzt bemerkbar. Unter dem dichten, grauen und verhangenen Himmel beim Grossen Preis der Türkei lastete das Gewicht der Erwartung auf Lewis Hamilton schwer.

La Gazzetta dello Sport (Italien)

Valtteri Bottas hat den verrückten Grand Prix der Türkei gewonnen. Mercedes brauchte einen grossartigen Bottas, um den Schaden durch den Motorwechsel bei Hamiltons Wagen zu begrenzen. Und Valtteri hat nicht enttäuscht.



Corriere dello Sport (Italien)

Er hat mehr als ein Jahr warten müssen, aber schliesslich schaffte es Valtteri Bottas: Zehnter Karriere-Erfolg für ihn. Er hat Max Verstappen überholt und Mercedes sowohl in der Konstrukteurs- als auch in der Fahrerwertung helfen können.



Marca (Spanien)

Das war ein Bottas-Festival, aber Verstappen ist der neue Spitzenreiter, mit einem Vorsprung von sechs Punkten auf Hamilton. Der Finne absolvierte sei bislang bestes Rennen für Mercedes. Verstappens sechs Punkte Vorsprung auf den siebenmaligen Weltmeister Hamilton sind eine Ansage, dass der Kampf um den Titel bis zum Saisonende gehen wird.



As (Spanien)

Es regnete nicht nach Jedermanns Geschmack. Es hat zwar ein Mercedes gewonnen, aber in der Box wird nicht so laut geklatscht, wenn auf der anderen Leitung der Weltmeister über Funk über eine zweifelhafte Strategie schimpft.





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0