Lewis Hamilton hat Sorgen: Was Mercedes dazu sagt

Lewis Hamilton ist in Sorge. Nach dem Mexiko-GP sagte der Brite: «Wenn unsere Gegner in dem Tempo weitermachen, haben wir ein Problem.» Was Mercedes-Chefingenieur Andrew Shovlin dazu sagt.

Für den siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton steht fest: «Wenn Red Bull Racing ihren überlegenen Speed so in die nächsten Rennen mitnehmem kann, haben wir ein Problem.» Nach dem Sieg von Max Verstappen liegt der Engländer nun 19 Punkte hinter dem Briten.

Die Frage: Wie geht das weiter? Mercedes-Chefingenieur Andrew Shovlin erwartet «starke Leistungsschwankungen. Es kommen auch wieder Strecken, die uns liegen, so wie etwa in Instanbul oder Sotschi.»

Der Engländer redet nichts schön: «Letztlich hatten wir nicht das Tempo, um zu gewinnen, und mit nur noch einem Auto an der Spitze war Platz 2 das Beste, was Lewis erreichen konnte. Die eigentliche Startphase war gut, bei Lewis war sie sogar zu gut, da er dadurch keinen Windschatten von Valtteri erhalten hat.»

«Leider konnte sich Max diesen Vorteil sichern und dann über die Ideallinie in Kurve 1 die Führung übernehmen. Danach wurde Valtteri umgedreht, als sich Ricciardo verbremste und ihn traf, dadurch war er quasi aus dem Rennen.»

«Für Lewis verlief das Rennen relativ unkompliziert. Wir mussten beim ersten Stopp früh reagieren, um uns gegen einen Undercut von Sergio abzusichern. Das führte dazu, dass Lewis einen langen Schlussteil fahren musste.»

«Noch sind vier Rennen zu fahren und wir befinden uns in den Weltmeisterschaften nicht dort, wo wir es uns erhofft hatten. Aber wir werden nichts unversucht lassen, um für die abschließenden Rennen mehr Leistungsfähigkeit zu finden. Wir haben viel Arbeit vor uns, denn unsere Gegner sind uns ein bisschen voraus.»

Worauf kommt es nun an? Shovlin weiter: «Wetter und die Pistentemperatur werden eine Rolle spielen. Doch am elementarsten wird die jeweilige Streckencharakteristik sein. In Texas und Mexiko ging es vorrangig ums Überhitzen der Hinterreifen, da sind die Anderen besser aufgestellt.»



«Was in Brasilien passiert, das hängt vom berüchtigt unbeständigen Wetter ab. An einem Tag kann die Piste leicht über 50 Grad heiss werden, am nächsten Tag hast du einen Temperatureinbruch. Ist die Bahn heiss, spielt das unseren Gegnern in die Hände. Schon ein wenig Wolkendecke hilft da. Aber grundsätzlich konnten sie in Mexiko auch so stark auftreten, weil sie mit ihrem Auto mehr maximale Abtrieb erzeugen konnten. Ob das in Brasilien auch so sein wird, das wird sich zeigen.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0