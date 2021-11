Christian Horner (Red Bull Racing): Brasilien-Plan

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner (47) bleibt nach dem Grossen Preis von Mexiko auf dem Teppich: «Noch gibt es 107 Punkte zu gewinnen, zum Titel bleibt es ein weiter Weg.»

Ein fast perfektes Ergebnis für Red Bull Racing-Honda im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt: Sieg für Max Verstappen, der seinen WM-Vorsprung auf Lewis Hamilton ausgebaut hat und nun um 19 Punkte vorne liegt; Rang 3 für Sergio Pérez, dank dieser feinen Mannschaftsleistung liegt RBR in der Konstrukteurs-Meisterschaft nur noch einen Punkt hinter Mercedes-Benz.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist stolz auf die Leistung seiner Truppe, aber das Ergebnis von Mexiko ist für den 47-jährigen Engländer kein Grund abzuheben.

Horner sagt: «In den ausstehenden vier Rennen kann ein Fahrer 107 Punkte erobern, daher bleibt es zu einem möglichen Titel ein weiter Weg. Jetzt kommt es auf die Standfestigkeit der Autos an und darauf, an jedem GP-Wochenende eine Top-Leistung abzuliefern – beim Speed, bei der Rennstrategie, bei den Boxenstopps.»

«Unsere beste Vorgehenweise besteht darin, genau so weiter zu machen wie bis jetzt. Also greifen wir an.»

Auf dem Papier spricht für Red Bull Racing beim kommenden WM-Lauf in Brasilien so viel wie zuvor in Mexiko: Auch im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos in São Paulo hat Max Verstappen in den vergangenen Jahren herausragende Leistungen gezeigt – wie Pole-Position und Sieg 2019.

Doch Christian Horner bleibt vorsichtig: «Mercedes hat sich im Mexiko als sehr stark erwiesen, die Formbücher aus den letzten Jahren zählen nichts. Wir können nicht mehr grundsätzlich sagen, dass wir auf Rennstrecken hoch über Meer besser sind.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0