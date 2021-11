Lewis Hamilton: Stellungnahme zur Bottas-Kritik

Nach dem Grossen Preis von Mexiko fand Lewis Hamilton, sein Mercedes-Stallgefährte Valtteri Bottas hätte sich nach dem Start etwas entschlossener zur Wehr setzen können. Nun rudert der Engländer zurück.

Die Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und Lewis Hamilton wollten ihre erste Startreihe beim Mexiko-GP in die Führung umsetzen, aber WM-Leader Max Verstappen ging schon in der ersten Kurve an beiden schwarzen Rennern vorbei und verschwand in der Ferne. Nach dem Rennen äusserte sich Weltmeister Hamilton kritisch über die Verteidigung seines finnischen Stallgefährten.

Hamilton sagte: «Ich sicherte meine Seite der Strecke ab, damit auf der Innenseite keiner vorbeischlüpft. Ich habe versucht, jeden Red Bull in meinem Rückspiegel hinter mir zu halten. Ich dachte, Valtteri würde das ebenfalls machen, aber er liess für Max die Tür offenstehen.»

Ähnlicher Ansicht war Mercedes-Teamchef Toto Wolff in einem ersten Interview gegenüber den Kollegen der Sky: «Man hätte sich da vielleicht ein bisschen besser verteidigen können. Aber es ist mit diesen Fahrzeugen unheimlich schwierig einzuschätzen, wo die Anderen liegen. Valtteri hat ja auch darauf geachtet, dass mit Lewis nichts passiert. Doch er hätte wohl rüberziehen müssen. So etwas dürfte nicht passieren.»

Der Eindruck also: Bottas hat zu wenig getan, um den Angriff von Verstappen zu stoppen.



Nun rudert Lewis Hamilton auf Instagram zurück. Der siebenfache Champion schreibt: «Wir haben alle unsere schlechten Tag. Gestern sagte ich, dass Valtteri die Tür offenstehen gelassen hat, und klar werden das die Leute kritisieren. Aber wir sind eine Mannschaft und gewinnen und verlieren als Team. Es gibt keine Person, die alleine für einen Sieg oder eine Niederlage verantwortlich ist. Wir machen das zusammen, im Guten oder auch im Schlechten. Man kann uns bezwingen, aber brechen kann man uns nicht. Auf zum nächsten Kampf, Valtteri! Lass uns weiter angreifen, Bruder!»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0