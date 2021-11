Alfa Romeo: Räikkönen raus, Bottas rein in Abu Dhabi

Wenn alles so klappt, wie es Valtteri Bottas will, dann ersetzt er schon beim Abu Dhabi-Test nach dem WM-Finale Kimi Räikkönen im Alfa Romeo. Aber Mercedes-Benz muss dazu die Zustimmung geben.

Der eine Finne geht, der andere Finne kommt: Schon in Abu Dhabi soll Valtteri Bottas im Alfa Romeo setzen. Der zehnfache GP-Sieger Bottas hat sich im Rennwagenwerk von Hinwil im Zürcher Oberland einen Sitz anpassen zu lassen – er will beim Nachsaisontest auf dem Yas Marina Circuit erstmals im rotweissen Renner ausrücken. Der Test findet am 14./15. Dezember statt.

Für Bottas gibt es zwei Gründe, schon Mitte Dezember für Alfa Romeo fahren zu wollen: Erstens kann er sich bei den Rotweissen einarbeiten, zweitens werden die Rennställe dann erstmals die 2022er Mischungen der neuen Niederquerschnittreifen erproben können; dies auf umgebauten Testfahrzeungen. Neun von zehn Rennställen haben dazu Autos umgebaut (nur Williams aus Kostengründen nicht, daher fehlen die Briten beim Reifentest).

Ein Mercedes-Sprecher erklärte in Mexiko, dass die Marke mit dem Stern einem Test von Bottas nicht im Weg stehen wolle und dass man an einer entsprechenden Freigabe arbeite. In der Regel laufen Verträge mit Fahrern erst bei Jahresende aus, nicht mit Saisonschluss.

Bottas bestätigt: «Ich war bei Sauber in Hinwil, das Rennwagenwerk ist erste Sahne und bietet alle Voraussetzungen, um ein gutes Auto zu bauen. Das 2021er Auto ist kaum entwickelt worden. Also war mir schon klar, dass sie in dieser Saison keine Stricke zerreissen. Alle freuen sich aufs 2022er Auto.»

Auf die Frage, ob er sich einen Sitz im Hinblick auf einen Abu Dhabi-Test habe anpassen lassen, sagt Bottas: «Mal sehen, hoffentlich ja. Fortsetzung folgt.»



Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur: «Wir müssen das mit Mercedes diskutieren. Ein Vertrag ist ein Vertrag, und das Abkommen läuft nun mal bis zum Schluss des Jahres, also müssen wir da eine Lösung finden. Aber auch wenn wir 2022 ein ganz anderes Auto haben werden, wäre es eine gute Übung für beide Seiten, schon in Abu Dhabi miteinander arbeiten zu können.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0