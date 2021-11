Alpine im Kampf um 5. WM-Rang: Jedes Detail zählt

Vier WM-Läufe vor dem Saisonende haben das Alpine-Team und der AlphaTauri-Rennstall gleich viele Punkte auf dem Konto. Alpine-Direktor Marcin Budkowski erwartet einen Fight bis zum letzten Rennen.

Vor dem WM-Lauf in der Türkei betrug das Punkte-Polster von Alpine auf AlphaTauri noch 19 Zähler, drei Rennen später liegen die beiden Rennställe mit jeweils 106 WM-Punkten gleichauf, auch wenn der fünfte WM-Rang noch immer von den Franzosen belegt wird, weil Esteban Ocon mit seinem Sieg in Ungarn für eine bessere Ergebnis-Bilanz sorgte.

Alpine-Direktor Marcin Budkowski macht sich aber nichts vor. Er sagt vor dem viertletzten Kräftemessen in Brasilien: «Alles deutet darauf hin, dass der Kampf um den fünften Platz in der Team-Wertung gegen AlphaTauri bis zum Ende spannend bleibt, denn in Mexiko konnten sie viele frische Punkte sammeln.»

«Zu diesem Zeitpunkt der Saison ist die Performance des Autos festgelegt, dennoch werden wir unterschiedliche Leistungen sehen, je nach Strecke, auf der wir unterwegs sind. Es wird auf jedes Detail ankommen und wir müssen in den verbleibenden Rennwochenenden die Arbeit perfekt umsetzen. Die Konstanz und Standfestigkeit muss stimmen», weiss der 44-jährige Ingenieur.

In Brasilien erwartet er nach den Schwierigkeiten von Mexiko erneut eine Herausforderung, betont der Pole: «Wir haben gesehen, dass die Höhenlage unsere Leistungsfähigkeit im Vergleich zur Konkurrenz beeinträchtigt, und auch in Brasilien werden wir wieder damit zu kämpfen haben. Weil die Strecke aber nicht ganz so hoch liegt, wird das wohl weniger Einfluss auf unsere Konkurrenzfähigkeit haben. Es wird wichtig für uns sein, ein gutes Wochenende zu erleben, nachdem die Konkurrenz in der WM-Tabelle aufholen konnte.»

Eine Prognose wagt Budkowski nicht – auch wegen des Sprint-Formats, das erneut zur Anwendung kommt. «Das macht das Ganze noch unberechenbarer. Wir haben bei den letzten beiden Sprint-Qualifyings nicht schlecht abgeschnitten, deshalb gehen wir mit Zuversicht und gespannt ins anstehende Rennwochenende. Auf der Interlagos-Piste kann man überholen, deshalb denke ich, dass die Streckencharakteristik gut zum Format passt.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0