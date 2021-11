Lewis Hamilton ohne Chance? Mercedes widerspricht

Weltmeister Lewis Hamilton sagte nach dem Mexiko-GP, das Tempo von Max Verstappen mit Red Bull Racing sei zu hoch gewesen, um im Mercedes siegen zu können. Stratege James Vowles widerspricht.

«Sie waren einfach zu schnell.» So fasste Formel-1-Champion Lewis Hamilton die Niederlage in Mexiko gegen Max Verstappen und Red Bull Racing-Honda zusammen. Aber war Mercedes-Benz im Autódromo Hermanos Rodríguez wirklich chancenlos? Mercedes-Chefstratege James Vowles ist nicht dieser Ansciht.

Der 42-jährige Engländer sagt in seiner Nachbesprechung des Grand Prix in Mexiko-Stadt: «Gewiss, Red Bull Racing war im Rennen unglaublich schnell, schneller als wir. Verstappen konnte Lewis davonziehen, wann immer er das musste, und Sergio Pérez folgte Hamilton dichtauf. Doch hätten wir unsere Startplätze 1 und 2 halten können, so hätten wir als Mannschaft durchaus ein paar Möglichkeiten gehabt.»

Vowles vertieft: «Du brauchst in Mexiko einen gewissen Abstand zwischen den Autos, wegen der Kühlung. Dieser Abstand erhöht die Chancen, dass der Führende durch eine Attacke mit Unterschneiden nicht ausgehebelt werden kann. Wir hätten also bestimmt Möglichkeiten gehabt, uns gegen die Autos von Red Bull Racing zu verteidigen, wenn wir eben nach dem Start Erster und Zweiter geblieben wären.»

Vowles ist allerdings auch so fair zuzugeben: «Hätten wir einen Wagen in Führung gehabt und zwei Renner von Red Bull Racing dahinter, so wäre es ganz schwierig geworden, diese Führung zu behaupten. Sie hätten beispielsweise ein Fahrzeug früher an die Box holen können und eines später.»

Vowles gibt zu: «Nachdem wir unsere erste Startreihe nicht wie erhofft umsetzen konnten, bin ich letztlich ganz froh, dass wir Zweiter geworden sind. Wir waren in diesem Rennen immer in der Defensive.»

Zum verpatzten Start sagt Vowles: «Valtteris Start war geringfügig schlechter als jener von Max und Lewis; nicht dramatisch schlechter, aber es hat gereicht, dass er Lewis keinen Windschatten geben konnte. Gleichzeitig war Verstappens Start so gut, dass er sich neben Valtteri setzen konnte. Die Drei schossen früh zu Dritt nebeneinander zur ersten Kurve. An diesem Punkt war es nur noch eine Frage des späten Bremsens. Dafür war Max auf einer idealen Linie. Er hat dabei wohl auf das Beste gehofft, und es ist für ihn gut ausgegangen.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0