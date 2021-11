Ferrari-Pilot Mick Schumacher: Hoffnung für Brasilien

Formel-2-Champion Mick Schumacher war in Mexiko noch nach der ersten Kurve aus dem Rennen. Der Nachwuchsfahrer von Ferrari im Cockpit von Haas will in Brasilien wieder ins Ziel kommen.

Zweiter Ausfall der Saison für Mick Schumacher: Nach dem Ölleck in Sotschi musste der Formel-2-Meister von 2020 nun erstmals wegen einer Kollision aufgeben – der Ferrari-Zögling im Rennwagen von Haas stolperte in der ersten Runde des Mexiko-GP, von Startplatz 14 kommend, mit dem linken Hinterrade übers rechte Vorderrad der Alpine von Esteban Ocon, damit war Feierabend.

Danach sagte der 22-jährige Deutsche: «Jammerschade. Aber solche Dinge passieren halt. Es ist nicht das erste Mal in meiner Rennkarriere, dass ich in der ersten Runde aufgeben muss, und ich fürchte, es war auch nicht das letzte Mal.»

«Letztlich wurde es durch den Dreher von Bottas in der ersten Kurve ziemlich eng. Auf einmal war die Strecke nur noch halb so breit, weil sich alles an ihm vorbeiquetschen mussten. Und da passen eben keine drei Autos rein wie mit Tsunoda, Ocon und mir.»

«Klar ist es nicht schön, wenn man schon in der ersten Runde aufgeben muss. Aber du könntest das ärgerlichste Rennwochenende erleben, und du nimmst trotzdem Positives mit – du lernst immer etwas, selbst wenn das dieses Mal eine etwas kurze Sache war.»

Aber das ist alles passé, schon geht es ins nächste GP-Wochenende, im Autódromo José Carlos Pace des Stadtteils Interlagos von São Paulo. Und es ist – wie in Silverstone und Monza – ein Wochenende mit Sprint.



Mick Schumacher: «Ich finde dieses Format interessant. Es wird in nur einem freien Training darum gehen, so schnell als möglich herauszufinden, was du fürs Qualifying brauchst. Die Strecke ist für mich Neuland, ich kenne sie nur aus dem Rennsimulator. Sie scheint Spass zu machen. Klar hoffe ich, dass wir in eine Position kommen, vielleicht ins zweite Quali-Segment vorzustossen.»



Wie genau ist eigentlich der Simulator? Mick Schumacher auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Wie die Kurven führen, ist schon sehr realistisch. Was sich gar nicht spüren lässt, das ist zum Beispiel, wie eine Bahn hoch und runter geht, was ja in Brasilien recht krass der Fall ist. So etwas merkst du dann nur bei der Pistenbegehung. Das ist einer der Gründe, warum der Pistenspaziergang am Donnerstag für mich so wichtig ist. Die Strecke ist besonders, und ich kann es nicht erwarten, auf die Bahn zu gehen.»



«Ich bin rund 100 bis 150 Runden gefahren, da die Piste recht kurz ist. Das hiilft schon, um eine Ahnung zu haben, wohin die Bahn führt. Aber die Erfahrungen auf der richtigen Strecke sind durch nichts zu ersetzen. An diesem Sprint-Wochenende ist die Simulation noch wertvoller als sonst.»



Vor der Reise nach Amerika hat Mick die drei Kurse von Austin, Mexiko-Stadt und Interlagos an einem Stück geübt. «Eine andere Lösung gab es nicht.»



Mit Rennen in dichter Folge hat Mick kein Problem: «Gerade mit den letzten drei Läufen macht das schon Sinn, auch logistisch, wenn wir also auf dem gleichen Kontinent bleiben.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0