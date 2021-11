Daniel Ricciardo: «3. Team-WM-Rang ist noch möglich» 11.11.2021 - 17:27 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Daniel Ricciardo

McLaren-Star Daniel Ricciardo hatte in Mexiko nach seinem Zusammenstoss mit Valtteri Bottas kein leichtes Spiel. In Brasilien will der Australier nun wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden.