Lewis Hamilton (Mercedes): Motorwechsel ungewiss

Seit seinem Sieg beim Grand Prix von Russland ist Lewis Hamillton nicht mehr vor seinem WM-Rivalen Max Verstappen ins Ziel gekommen. Der Mercedes-Star braucht in Brasilien ein Erfolgserlebnis.

Lewis Hamilton gewann Ende September in Sotschi den Grossen Preis von Russland, vor seinem Titelgegner Max Verstappen. Seither ist der Engländer nicht mehr vor dem Niederländer ins Ziel gekommen. Max wurde in der Türkei Zweiter, Hamilton Fünfter. Dann folgten zwei Siege des Red Bull Racing-Piloten, in Austin (Texas) und Mexiko-Stadt, Hamilton wurde jeweils Zweiter.

Das bedeutet vor dem GP-Wochenende im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos: Hamilton braucht in São Paulo einen Erfolg, um seine WM-Chancen zu wahren. Der Rückstand von gegenwärtig 19 Punkten darf nicht weiter wachsen.

Klar ist Brasilien nicht das Rennen der letzten Chance: Vier Siege, das bedeutet 100 Punkte, dazu locken vier Zähler für die besten Rennrunden sowie drei Punkte für den Sieg im Sprint von Brasilien.

Aber Hamilton warnte schon in Mexiko: «Wenn Red Bull Racing den Speed von Mexiko nach Brasilien übertragen kann, dann haben wir ein echtes Problem.»

Verstappen steht nun bei neun Saisonsiegen, Hamilton bei fünf.

Bei den bisherigen Sprints hat Verstappen fünf von sechs möglichen Punkten erobert (Sieg in Silverstone, Rang 2 in Monza), Hamilton nur deren zwei (Rang 2 in England, keine Sprint-Punkte in Italien).



Lewis Hamilton sagt vor dem GP-Wochenende in Brasilien: «Ich fühle mich gut. Ich habe mich nach Mexiko etwas erholt, die Mechaniker hatten hingegen alle Hände voll zu tun, Abbauen in Mexiko, Aufbauen in Brasilien. Das ist schon sehr intensiv für sie.»



«Unsere Aufgabe hier ist so schwierig wie in Mexiko. Red Bull Racing hat übers ganze Jahr gesehen das beste Auto. Mal sehen, ob wir sie ein wenig unter Druck setzen können. Vor zwei Jahren waren sie in Interlagos sehr stark.»



Ist der Sprint für Hamilton ein Vorteil? Lewis lacht: «Nicht, wenn ihr Auto schneller ist! Auch hier wird es darum gehen, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Daran arbeiten wir mit den Technikern hart. Zumal wir ja nur ein freies Training haben, bevor es schon in die Qualifikation geht.»



«Interlagos ist trotz der langen Geraden eine schwierige Bahn zum Überholen, von daher vielleicht jetzt nicht die beste Bahn für einen Sprint. Du musst in der Regel ein Auto haben, das mehr als eine Sekunde pro Runde schneller ist als jenes deines Gegners, um eine 50:50-Chance zum Überholen zu erhalten.»



Braucht Lewis Hamilton in Brasilien einen frischen Motor? Lewis: «Ich weiss es noch nicht. So viel ich weiss, sind die Motoren noch gar nicht hier eingetroffen. Wir haben das noch nicht beschlossen.»



Sieht Hamilton den Brasilien-GP als Rennen, das er unbedingt gewinnen muss? Lewis beginnt zu lachen: «Ich muss jedes Rennen gewinnen – seit Beginn des Jahres!»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0