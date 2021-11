Christian Horner: «Dann werden wir protestieren»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist davon überzeugt: WM-Rivale Mercedes-Benz hat ein Schlupfloch im Reglement gefunden, um auf den Geraden mehr Geschwindigkeit zu gewinnen.

Christian Horner hat einen nagenden Verdacht: Mit dem Heckflügel von Mercedes kann einfach etwas nicht stimmen. Er glaubt, am Flügel Rillen entdeckt zu haben, welche darauf hinweisen könnten, dass sich der Flügel bei Volllast in unerlaubter Weise bewegt – damit der Mercedes auf den Geraden schneller wird. Horner gab in einer Pressekonferenz am Losail International Circuit zu bedenken, dass der Tempo-Überschuss von Hamilton in Brasilien kaum anders zu erklären sei.

Formel-1-Champion Jenson Button, in Katar für die englischen Kollegen von Sky an der Arbeit, gibt zu bedenken: «Für so viel mehr Speed müsste Mercedes einen um 50 PS kraftvolleren Motor haben. Und den haben sie sicher nicht.»

Horner macht sich Sorgen, dass ein Topspeed-Vorteil von Mercedes in den schnellen Passagen der Rennstrecken von Dschidda und Abu Dhabi WM-entscheidend sein könnten. «Würde ich protestieren? Ja, absolut. Wenn wir glauben, dass der Flügel nicht den Vorschriften entspricht, werden wir protestieren. Jeder konnte in Brasilien sehen, dass der Speed von Mercedes in Brasilien nicht normal war.»

«Klar haben sie in Interlagos einen frischen Motor eingebaut, und der bringt mehr Leistung. Doch ein Unterschied von 27 km/h und dann hast du diese Rillen an der Heckflügel-Endplatte, die darauf hindeuten, dass sich Flügel verbiegen. Natürlich liegt es im Ermessen der FIA, was legal ist. Wir verfolgen das sehr genau. Und Vieles wird davon abhängen, was an diesem Wochenende passiert.»



«Ich bin sicher, Mercedes hat sich unseren Wagen überaus genau angesehen, wir tun das Gleiche. Das ist normal, wenn so viel auf dem Spiel steht. Wir wollen einfach, dass hier mit gleicher Elle gemessen wird.»



«Wir haben schon seit Budapest erkannt, dass der Mercedes auf den Geraden immer schneller wird. Aber in den letzten Rennen ist es extrem geworden. Wir müssen uns da auf die FIA verlassen können, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wir wollen, dass der Kampf an den letzten GP-Wochenenden des Jahres fair ist.»





2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit





1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500