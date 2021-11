Sebastian Vettel (Aston Martin/10.): «So viel Sand»

Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel hat beim Grossen Preis von Katar als Zehnter einen Punkt erobert. Der Heppenheimer erzählt, wie er ein besseres Ergebnis schon kurz nach dem Start verloren hat.

Rang 10 für den vierfachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel beim ersten Grossen Preis von Katar, auf dem Losail International Circuit ausserhalb von Doha. Sein Aston Martin-Stallgefährte Lance Stroll ist als Sechster ins Ziel gekommen.

Nach dem Nachtrennen sagt der 53-fache GP-Sieger: «Ich kam eigentlich sehr gut von meinem Startplatz weg, aber dann begannen die Räder durchzudrehen. Die rechte Seite der Startaufstellung war nicht so schlecht wie befürchtet, aber halt eben auch kein Vorteil.»

«Valtteri hatte einen schlechten Start, und einige Gegner konnten am Finnen vorbeischlüpfen, aber mir ging der Platz aus. Ich war der Erste jener, die wegen ihm vom Gas mussten. Ich habe mein Glück in der ersten Kurve an der Aussenbahn versucht, aber das hat nicht geklappt. Da war so viel Sand, und ich habe mich wohl ein wenig verschätzt. Jedenfalls kam ich leicht von der Strecke ab und fiel deswegen zurück.»

«Als ich im späteren Verlauf des Rennens frei fahren konnte, war das Tempo sehr gut, aber zu dem Zeitpunkt war es für ein besseres Ergebnis schon zu spät. Ich habe dann versucht, so lange als möglich draussen zu bleiben, der Einstopper war nach diesem Start die einzig logische Konsequenz.»

«Jedenfalls fand ich mich auf Rang 18 wieder, und von da hinten war es natürlich nicht einfach, noch ein gutes Ergebnis zu erringen. Ich hatte einige schöne Zweikämpfe, und das war eines der wenigen Rennen in diesem Jahr, in welchem die Reifen gut gehalten haben und man tüchtig attackieren konnte. Aber ich weiss – heute wäre mehr drin gewesen.»





Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12





WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0