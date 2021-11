Sebastian Vettel, Mick Schumacher: Race of Champions

Mick Schumacher und Sebastian Vettel beim Race of Champions 2019 in Mexiko

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Formel-2-Champion Mick Schumacher kehren zum Race of Champions zurück: Sie fahren im Februar 2022 in Schweden für Deutschland.

Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel und Ferrari-Zögling Mick Schumacher kehren zum Race of Champions zurück: Wie 2019 in Mexiko treten sie für Deutschland an, wenn das Rennen der Meister dieses Mal am 5./6. Februar 2022 im schwedischen Pite Havsbad nördlich von Stockholm ausgetragen wird.

Vettel ist ein alter Race of Champions-Hase: 2015 gewann er in London den Einzeltitel gegen Tom Kristensen, sechs Mal wurde er an der Seite von Michael Schumacher Nationenmeister. 2019 vertrat er in Mexiko sein Land zusammen mit Mick Schumacher (Rang 2 hinter Team Nordic), und mit dem tritt er im kommenden Februar auch in Schweden an.

«Ich freue mich sehr darauf, dass ich Deutschland wieder zusammen mit Mick repräsentieren darf», sagt der 53-fache GP-Sieger. «In Mexiko haben wir damals den Titel nur knapp verpasst, das wollen wir in Schweden besser machen.»

Auf Schnee und Eis in der Baltischen See wird das nicht ganz einfach, wie Vettel weiss: «Die Fahrer aus dem Norden haben natürlich erheblich mehr Erfahrungen bei solchen Verhältnissen.»



Ferrari-Zögling Mick Schumacher sagt: «Das wird ein Riesenspass, und ich freue mich auch darauf, die ganzen anderen Fahrer zu treffen.»



Zugesagt haben neben Sebastian und Mick unter Anderen Mika Häkkinen und Valtteri Bottas, Tom Kristensen, Jimmie Johnson und Travis Pastrana, Sébastien Loeb, Mattias Ekström sowie Petter und Oliver Solberg.





