Mathias Lauda über Hamilton: «Noch nie gesehen»

Der ehemalige DTM-Fahrer Mathias Lauda zeigt sich in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» tief beeindruckt von der gegenwärtigen Form vom Lewis Hamilton.

In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ist der spannende WM-Kampf Max Verstappen gegen Lewis Hamilton unter die Lupe genommen worden. Auch Ex-DTM-Ass Mathias Lauda (40) sieht in Hamiltons gegenwärtigen Leistungen einen weiteren Schritt – der Brite wirkt motivierter denn je.

«Wir haben das im Rennen von Brasilien gesehen», erläutert Lauda. «Wie extrem Lewis da in den ersten Runden überholt hat, das habe ich so von ihm noch nie gesehen. Er fuhr förmlich in seiner eigenen Welt. Auch im Qualifying spielte er in der eigenen Liga. Jetzt muss sich Red Bull Racing ganz warm anziehen.»

Zum Hickhack um die Aerodynamik mit dem Vorwurf des Fischens in Graubereichen des Reglements sagt Lauda: «Zu diesem Zeitpunkt einer Saison haben die Leute die Aerodynamik im Griff. Red Bull Racing hatte Freitag in Doha einfach ein paar Probleme. Beide Teams holen jetzt alles aus den Auto und versuchen, den Wagen weiter zu verbessern. Aber es wird sicher fair bleiben.»

Dann wurde auch noch gerechnet, was die beiden letzten Rennen betrifft. Lauda glaubt: «Wenn beide Jungs beim Finale punktgleich wären und dann ausfallen, dann wäre Max Weltmeister, weil er ja mehr Siege hat. Das gab es ja schon einmal in der Formel 1, bei einem ähnlich verbissenen Duell, nämlich bei Prost gegen Senna.»





Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12





WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0