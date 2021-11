George Russell zu Williams-Tief: Alle sind frustriert

Das Sommermärchen von Williams ist vorbei. Nach tollen Ergebnissen in Ungarn, Belgien, Italien und Russland ist der 2022er Mercedes-Fahrer George Russell im Mittelmass versunken. Wieso?

Die Fans des Traditionsrennstalls Williams waren ganz aus dem Häuschen: Williams eroberte in Ungarn die Ränge 7 (Nicholas Latifi) und 8 (George Russell), das beste Team-Ergebnis seit vier Jahren, im Regen von Belgien wurde Russell sensationeller Zweiter (erster Podestplatz eines Williams-Fahrers seit Baku 2017), der nächstjährige Mercedes-Fahrer Russell legte in Monza und Russland nach – Neunter und Zehnter. Aber seit Sotschi ist der Wurm drin, keine Punkte mehr für Williams. Was ist da los?

Der Ruf von «Mr. Saturday» Russell hat zuletzt gelitten. Zur Erinnerung: In Österreich war George im Abschlusstraining Achter, in Silverstone Zwölfter, in Belgien wie erwähnt unfassbarer Zweiter, dann Elfter in Zandvoort und Dritter in Sotschi, alles herausragende Leistungen. Aber seither geht nicht mehr viel: Motorwechsel und Letzter in Texas, 16. in Mexiko, 17. in Brasilien, 15. in Katar.

George Russell auf Erklärungssuche: «Alle bei Williams sind frustriert. Wir verstehen nicht ganz, was passiert ist. Wir hatten früher oft hervorragende Samstag, am Sonntag wurde es dann jeweils ein wenig schwieriger. Aber zuletzt war der Speed am Samstag einfach nicht da.»

In Katar war Russell ein Reifenschaden-Opfer, so wie auch sein Stallgefährte Latifi, der sogar aufgeben musste. George sagt: «Das war vielleicht das Rennen, in welchem ich das höchste Tempo anschlagen konnte, aufgrund des Pistenlayouts. Das hat Spass gemacht, brachte aber kein zählbares Ergebnis. Der Reifenverschleiss war vor allem links vorne dramatisch, bei den hinteren Walzen aber kein Problem. Ich hätte mit diesen Hinterreifen nach England zurückfahren können!»



«Ich glaube, letztlich geht unser Rückfall auf die Art und Weise zurück, wie wir die Reifen zum Arbeiten bringen. In Katar war alles ein wenig seltsam. Wir konnten im freien Training, also unter gleissender Sonne, in unserer dritten Runde auf gleichen Reifen noch zulegen. Das sollte eigentlich gar nicht möglich sein.»



«Im ersten Quali-Segment haben wir auf eine schnelle Runde eine langsame folgen lassen und es dann nochmals versucht. Beide Male konnte ich mich auf der zweiten schnellen Runde verbessern. Im zweiten Quali-Teil haben wir das anders gemacht und auf eine schnelle Runde gesetzt. Aber wir brachten die Pirelli nicht ins optimale Betriebsfenster in den ersten Kurven, und das gibt dann leider vor, was für eine Runde herauskommt. Dem müssen wir auf den Grund gehen, wo doch normalerweise der Samstag unser bester Tag ist.»





Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12





WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0