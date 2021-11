Robert Kubica: Auch 2022 bei Alfa Romeo-Sauber

Alfa Romeo tritt 2022 mit neuem Fahrerduo an: Valtteri Bottas und Guanyu Zhou statt Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Ein Mann aber bleibt – der polnische Reservefahrer Robert Kubica (36).

Alles neu bei Alfa Romeo: 2022 bringen die Fachkräfte von Sauber einen komplett neuen Rennwagen auf die Bahn, und am Lenkrad werden zwei andere Stammfahrer sitzen – Kimi Räikkönen hört Ende 2021 auf, Antonio Giovinazzi muss sein Cockpit räumen, es übernehmen der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas und Formel-2-Fahrer Guanyu Zhou aus Shanghai.

Einer aber bleibt: Der Pole Robert Kubica wird auch 2022 die Rolle des Reserve- und Testfahrers übernehmen, denn sein Hauptsponsor PKN Orlen hat einen Vertrag mit Alfa Romeo verlängert.

Die 1999 gegründete Firma PKN Orlen, polnischer Mineralölveredler und Tankstellenbetreiber mit Sitz in Plock, betreibt unter anderem Tankstellenketten in Polen, Deutschland, Tschechien und Litauen, mit insgesamt fast 3000 Stationen. PKN (Polski Koncern Naftowy, also polnischer Mineralölkonzern) Orlen beschäftigt rund 22.000 Menschen und setzt im Jahr rund 24 Milliarden Euro um.

Das Logo mit dem markanten Adlerkopf bleibt also auf den rotweissen Rennwagen, für ein drittes Jahr. PKN-Chef Daniel Obajtek lobt den PR-Wert von Robert Kubica: «Robert hat unsere Erwartungen erfüllt, denn Befragungen zeigen, dass mehr als siebzig Prozent der Leute unsere Firma mit ihm in Verbindung bringen. Robert trat in vielen unserer Kampagnen auf, das hat einen messbaren Effekt. Trotz der Corona-Pandemie zahlt sich unsere Investition aus, und Orlen wird diesen Weg weitergehen. Jeder Grand Prix wird von 99 TV-Sendern übertragen und erreicht bis zu 400 Millionen Menschen. Wir wachsen weiter, und unser Engagement in der Formel 1 mit Alfa Romeo ist ein wichtiger Teil davon.»





