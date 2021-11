Andreas Seidl (McLaren): «Klar ist überhaupt nichts»

Das eisenharte Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in Brasilien führte zu vielen Fragen an Rennleiter Michael Masi. McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Klar ist derzeit überhaupt nichts.»

Max Verstappen gegen Lewis Hamilton in Interlagos, keiner wollte nachgeben, beide segelten neben die Bahn, konnten aber ohne Fahrzeugberührung weitermachen, letztlich setzte sich der Brite unwiderstehlich gegen den Niederländer durch.

Noch während des Rennens ging die Diskussion los: War das okay von Verstappen? Die Rennleitung fand ja, Mercedes fand nein und machte vom Recht auf Überprüfung Gebrauch. Neue Einschätzung daher der Rennkommissare in Katar – es bleibt dabei, keine Strafe für Verstappen.

Die Piloten reagierten schon in Brasilien irritiert. GP-Sieger Charles Leclerc: «Wenn das okay ist, dann muss ich künftig anders fahren.» Die Fahrer wollten am Losail International Circuit von Rennleiter Michael Masi wissen, was es denn jetzt mit der Pistenetikette auf sich hat.

Der Australier sagte: «Ich finde, wir haben den Piloten deutlich gemacht, was wir von ihnen erwarten. Einige sind damit einverstanden, andere nicht. Aber das ist immer so. Wir haben ihnen einen grundsätzlichen Leitfaden gegeben, doch sie müssen sich dessen bewusst sein – jeder Fall wird in unterschiedlicher Zusammensetzung der Rennkommissare betrachtet.»

Max Verstappen: «Jeder fährt und verteidigt sich eben anders. Es ist für die FIA nicht so einfach, alle auf eine Linie zu bringen. Und wenn sie etwas entscheiden, dann hat jeder Pilot dazu eine andere Meinung. In der Sitzung mit Masi ging es um einen Austausch von Meinungen, und uns wurden die Abläufe seitens der FIA dargelegt. Es war eine lange Sitzung, aber am Ende war alles klar.»

Dieser Ansicht kann sich Lewis Hamilton nicht anschliessen: «Das ist überhaupt nicht klar.»



Das findet auch McLaren-Teamchef Andreas Seidl. Der 45-jährige Passauer sagt: «Klar ist derzeit überhaupt nichts, und darum ist derzeit niemand glücklich. Wir erhalten nur die Information, dass jeder Fall für sich betrachtet werde. Ich finde, da müsste es möglich sein, etwas mehr Klarheit zu erzeugen.»



«Unser Lando Norris hat völlig richtig zur Diskussion gestellt, welchen Unterschied es macht, ob an der Aussenseite einer Kurve eine Zone aus Asphalt liegt oder ein Kiesbett. Es muss doch möglich sein, für jeden Kurs ein paar Richtlinien aufzustellen.»



«Für mich ist Kies oder Asphalt ein grosser Unterschied; ebenso ist für mich ausschlaggebend, wo sich die Fahrzeugnasen der beiden Duellanten befinden, wem also gewissermassen die Kurve gehört. Da gibt es noch viele Fragezeichen, und die müssen wir aus der Welt schaffen.»





Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12





WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0