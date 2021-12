Max Verstappen (4.): Noch läuft nicht alles nach Plan

WM-Leader Max Verstappen ist im ersten Training in Abu Dhabi Schnellster, im zweiten aber nur Vierter. Was der Niederländer zu seinem ersten Tag des alles entscheidenden GP-Wochenendes sagt.

Welches Training widerspiegelt das wahre Kräfteverhältnis zwischen Mercedes und Red Bull Racing, zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen? Im ersten Training auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi hat WM-Leader Verstappen Bestzeit erzielt, Hamilton war mit der Balance seines Rennwagens unglücklich. Zudem: Die Bedingungen des ersten Trainings entsprechen nicht jenen während Qualifikation und Rennen.

Die zweite Trainingsstunde begann zur exakt gleichen Zeit wie später das Abschlusstraining und der Grand Prix, 17.00 Uhr Lokalzeit (14.00 Uhr in Europa). Nun hatte Lewis Hamilton die Nase vorn, Max Verstappen wurde, sieben Zehntelsekunden langsamer, nur Siebter.

In den Dauerläufen fällt jedoch auf: Red Bull Racing wirkte erheblich konkurrenzfähiger als auf eine schnelle Runde. Der Engländer Jenson Button, Formel-1-Weltmeister von 2009, sagt: «Wer Weltmeister wird, das entscheidet sich nicht über die Pole-Position; sondern dadurch, wer im Rennen durch kluges Reifen-Management ein flotteres Tempo anschlagen kann.»

Der 15-fache GP-Sieger Button weiter: «Es ist aufgefallen, dass Max oft auf weichen Reifen unterwegs war. Alle sagen, dass der Grand Prix hier ein Einstopprennen sei. Ich frage mich, ob Red Bull Racing nicht auf einen Zweistopper hinarbeitet.»

Aber auch diese Dauerläufe am Freitagabend sind trügerisch. Denn keiner weiss, mit welcher Spritmenge die WM-Titelanwärter unterwegs gewesen sind, und im Heck von Lewis steckt nicht der Rennmotor, sondern ein älteres Aggregat.

Was sagt Max Verstappen zu seinem Trainingstag? Der 19-fache GP-Sieger über das geänderte Pistenführung des Yas Marina Circuit: «Das neue Layout macht mir Spass, und das liegt daran, dass ich grundsätzlich schnellere Kurven interessanter zum Fahren finde als langsame.»



«Vor allem der letzte Streckensektor, der sehr eckig war, lässt sich nun viel flüssiger fahren, alles in allem sind das positive Veränderungen.»



Wo steht Max nach zwei Trainingsstunden? «Wir stecken noch in einem Lernprozess und versuchen, einige Dinge besser zu verstehen. Die Einsätze auf eine schnelle Runde sind nicht nach Plan verlaufen, da fehlt uns gegenwärtig noch der Speed. Ermutigend sind die Dauerläufe, da sind wir wettbewerbsfähiger, und das ist im Hinblick aufs Rennen wichtig.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336





1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305