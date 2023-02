Damon Hill zu Hamilton: Was den Rücktritt verhindert

​Wie konkurrenzfähig wird der neue Mercedes W14 sein? Erste Antworten gibt es beim Formel-1-Wintertest in Bahrain, der seit 23. Februar läuft. Die Saison ist richtungsweisend für Lewis Hamilton.

Noch immer hat Lewis Hamilton keinen neuen Vertrag unterzeichnet, über 2023 hinaus. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht keinen Anlass zur Eile: «Wir haben schon einige Verträge gemacht, und die unterscheiden sich nicht so stark – es ist also nicht allzu komplex, abgesehen von den offensichtlichen Bedingungen.»

«Wir hatten ein erstes Gespräch, aber dieser neue Vertrag steht weder für ihn noch für uns an erster Stelle derzeit. Wir haben ein ganzes Jahr Zeit, und wir werden den richtigen Zeitpunkt finden.»

Lewis Hamilton selber sagt dazu: «Mercedes ist wie eine Familie für mich. Das Team muss mir nichts beweisen. Wir haben jahrelang gezeigt, was wir können und welch tolle Leute bei uns arbeiten. Nie habe ich die Mannschaft harmonischer erlebt. Ich plane nicht, dieses Team zu verlassen. Alles Andere wird sich mit der Zeit ergeben.»

Für Damon Hill, Formel-1-Weltmeister 1996, steht fest: Lewis Hamilton wird nur dann weitermachen, wenn er 2023 ein konkurrenzfähiges Auto hat. Der englische GP-Experte von Sky sagt: «Klar denkt Hamilton übers Aufhören nach. Er ist nun 38 Jahre alt. Nur Fernando Alonso ist mit 41 noch älter. Lewis steht im Herbst seiner Karriere.»



«Jeder Rennfahrer weiss – er kann nicht ewig weitermachen. Ich sehe einen Hamilton, der top-fit ist und mit Hingabe arbeitet. Er ist körperlich auf der Höhe, keine Frage, aber ich denke mehr an die mentale Seite. Willst du dir die ganze Plackerei antun, wenn du weisst, dass du kein gutes Auto hast? Das wird der Schlüssel sein.»



Bereits wollen Formel-1-Fans in kurzen Videos vom Funktionstest des W14 in England erkannt habe, dass Mercedes das Problem des hüpfenden Autos (bouncing) noch immer nicht gelöst habe. Mehr dazu werden wir heute auf dem Bahrain International Circuit erfahren.



Der 22-fache GP-Sieger Hill über den 103-fachen GP-Sieger Hamilton: «Wenn Lewis erkennt, dass der Mercedes ein Siegerauto ist, dann bleibt er. Aber wenn es erneut so zäh wird wie 2022, dann ist es schon schwieriger, sich erneut zu verpflichten. Aber da ist noch immer dieser achte Fahrer-WM-Titel, das wäre der Rekord. Jeder Fahrer braucht einen Anreiz, und dieser achte Titel ist für Lewis ein gewaltiger Anreiz.»





