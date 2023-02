Weltmeister Max Verstappen: Bahrain-Tage ohne Drama

​Der Niederländer Max Verstappen nimmt am 23. Februar die Wintertest-Arbeit für Red Bull Racing auf. Der 35-fache GP-Sieger sagt: «Nur mit einem reibungslosen Ablauf holen wir das Beste aus dem Test.»

Alle Augen werden auf dieses Team gerichtet sein: Als Gewinner des Konstrukteurs-Pokals 2022 mit Formel-1-Champion Max Verstappen steht Red Bull Racing im Fokus der Konkurrenz, wenn am 23. Februar auf dem Bahrain International Circuit die Wintertests der Königsklasse losgehen.

Der 35-fache Grand-Prix-Sieger Max Verstappen ist tiefenentspannt: «Ich fühle mich ausgeruht, die Winterpause hat mir sehr gut getan, und ich könnte nicht besser vorbereitet sein für die erfolgreiche Titelverteidigung.»

«Wir haben nur beschränkt Zeit im Rennwagen, also brauchen wir drei Tage ohne Drama, nur mit einem reibungslosen Test lernst du viel.»

«Wir haben arbeitsreiche Monate hinter uns, und klar hoffe ist, dass wir mit dem RB19 erneut einen so guten Rennwagen gebaut haben wie in den vergangenen Jahren. Aber nur die Zeit wird uns die Antwort darauf geben.»

Sergio Pérez geht in seine 13. Saison als Formel-1-Fahrer: «Ich bin top-fit und bereit. Um diese Zeit fühlst du dich als Racer immer gleich – du kannst es nicht erwarten, mit dem neuen Rennwagen endlich auf die Bahn zu gehen.»



«Testfahrten sind die einzige Möglichkeit, nicht nur den neuen Renner kennenzulernen, sondern auch mit der Abstimmung zu experimentieren. An den GP-Wochenenden ist dazu kaum Zeit. Mein Ziel ist einfach – ich will besser abschneiden als 2022.»



Der 235-fache GP-Teilnehmer Pérez hat in der vergangenen Saison aus 22 Saisonläufen 19 Top-Ten-Platzierungen geschöpft, davon elf Podestränge, Sieg ein Monaco und Singapur, am Ende wurde er mit 305 Punkten WM-Dritter hinter Champion Verstappen und dem Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Auf den Monegassen fehlten «Checo» in der Schlussabrechnung nur drei Punkte.





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format