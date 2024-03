Ayao Komatsu (Haas): «Eine ganz andere Strecke»

Haas-Teamchef Ayao Komatsu zieht nach den ersten beiden Rennen des Jahres eine Zwischenbilanz und erklärt, welche Herausforderungen seine Mannschaft beim nächsten Rennwochenende in Melbourne meistern muss.

Mit einer starken Strategie – die bei einigen Konkurrenten für Ärger sorgte – sicherte sich das Haas-Team auf dem Jeddah Corniche Circuit den ersten WM-Punkt der Saison. Nico Hülkenberg kreuzte die Ziellinie als Zehnter, möglich machte dies aber sein Teamkollege Kevin Magnussen, der den Bremsklotz für die direkten Gegner des Deutschen spielte, nachdem er gleich zwei 10-sec-Strafen kassiert hatte. Der Däne wurde schliesslich Zwölfter.

Teamchef Ayao Komatsu betont rückblickend: «Es war sehr wichtig, in Saudi-Arabien Punkte zu holen. Nach den Vorsaison-Testfahrten wussten wir, dass wir um die letzten Punkteränge würden kämpfen können, also um Platz 9 oder Platz 10, gegen mindestens vier weitere Teams. Ich war etwas unzufrieden mit dem Bahrain-GP, denn ich hatte das Gefühl, dass wir bei der Strategie einen besseren Job hätten machen können.»

«In Jeddah haben wir uns hingegen mit der Strategie die besten Chancen geschaffen, dies schafften wir, indem Kevin Raum für Nico geschaffen hat. Von diesem Zeitpunkt an zeigten beide Piloten ein fehlerloses Rennen. Kevin fuhr genau die Zeiten, die er musste, und Nico fuhr ohne Schnitzer einen längeren Stint. Sobald Kevin wieder Gas geben konnte, zeigte er dann, wie schnell er fahren konnte. Das hat auch gezeigt, wie stark unser Auto in dieser Saison ist, wenn es um das konstante Renntempo geht», freut sich der Japaner.

Mit Blick auf den nächsten Grand Prix in Australien sagt Komatsu: «Ich freue mich auf Melbourne, denn dort erwartet uns erneut eine ganz andere Streckencharakteristik. Das Abtriebsniveau wird auf einem ähnlichen Level wie in Bahrain sein, aber abgesehen davon ist es eine ganz andere Piste. In Bahrain geht es mehr um die Traktion, während in Melbourne eine gute Mischung gefragt ist.»

«Bei der Abstimmung der Fahrzeuge werden wir trotz der unterschiedlichen Anforderungen wieder den Fokus auf das Renntempo legen. Der Reifenabbau wird nicht ganz so bescheiden ausfallen wie in Jeddah, aber auch nicht so stark sein wie in Bahrain», prophezeit der Teamchef der US-Truppe.

«Wir werden zum ersten Mal den C5-Reifen und somit die weichste Slick-Mischung einsetzen, die Pirelli für die Formel 1 zur Verfügung stellt. In der Vergangenheit taten wir uns schwer damit, die Reifen im Qualifying ins richtige Arbeitsfenster zu bringen, ich bin gespannt, ob es diesmal besser läuft. Ein weiterer grosser Faktor ist das Körnen der Reifen. Das sogenannte Graining hat unseren Reifenabbau in der Vergangenheit bestimmt. Bisher hatten wir kein starkes Körnen, das wird also eine weitere neue Herausforderung, die wir werden meistern müssen», weiss Komatsu.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0