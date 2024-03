Rob Smedley: «Lewis Hamilton wird es lieben»

Der langjährige Ferrari-Ingenieur Rob Smedley ist sich sicher: Lewis Hamilton wird nach seinem Mercedes-Abgang bei Ferrari glücklich werden. Er ist überzeugt: Der siebenfache Champion wird das Team voranbringen.

Seit Lewis Hamilton Ende Januar die Bombe platzen liess und seinen Abschied von Mercedes in Richtung Ferrari nach der laufenden Saison bestätigte, fragt sich die ganze Racing-Szene, wie der siebenfache Weltmeister beim ältesten Rennstall der Welt zurechtkommen wird. Für Rob Smedley steht fest: Der langjährige Sternfahrer wird sich in der Mannschaft aus Maranello wohl fühlen.

Der langjährige Ferrari-Ingenieur sagt im Podcast «Formula for Success»: «Ich denke, es wird ihm dort gefallen. Denn er ist ein Fahrer, der ein Team braucht, das hinter ihm steht und ihn unterstützt. Ich denke, er wird es lieben. Die Tifosi sind einzigartig, was die Leidenschaft angeht. Wenn man bei Ferrari ist, dann fühlt man sich als Teil einer Nationalmannschaft.»

«Wenn du gewinnst, behandeln sie dich sehr gut und du musst in keinem Restaurant bezahlen. Aber sie sagen dir auch deutlich, was sie denken, wenn du nicht so gut abschneidest», weiss Smedley aus seiner Zeit bei den Roten. «Aber wenn man sie für sich gewinnen kann, wie es jemand wie Michael Schumacher getan hat, wird man wie ein Gott behandelt. Und ich glaube, dass dies Lewis vielleicht die Motivation geben wird, die er braucht.«

Auch Ferrari wird von Hamilton profitieren, prophezeit der 50-Jährige: «Lewis kann das Team um die letzten paar Prozent steigern, und die sind alles, was Ferrari braucht.» Die Roten verfügen über alle richtigen Erfolgszutaten, glaubt Smedley. «Sie müssen sich nur noch um die letzten paar Prozent steigern, und Lewis kann dafür sorgen. Er kann das Tempo aller ein kleines bisschen beschleunigen und dieses Team in eine Siegermannschaft verwandeln.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0