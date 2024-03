Daniel Ricciardo: «Nicht erwartet, so zu starten»

Racing Bulls Pilot Daniel Ricciardo kommt in der laufenden Saison bislang weder auf Punkte, noch auf einen grünen Zweig. Der Australier erklärt, warum er selbst von seinem schlechten Start ins Jahr 2024 überrascht ist.

Die Pechsträhne von Daniel Ricciardo hält an. Bei seinem Heimrennen im australischen Melbourne wurde er nur Zwölfter. Sein Team Racing Bulls holte im Albert Park erstmals Punkte – alle sechs Zähler für Platz sieben gingen allerdings auf das Konto von Ricciardos Teamkollegen Yuki Tsunoda.

Immer wieder wurde der Australier für seine derzeitigen Leistungen kritisiert. 1980er-Weltmeister Alan Jones hatte jüngst gesagt, Ricciardo trete auf der Stelle.

Der Racing Bulls Pilot sagt nach dem Rennen in Melbourne: «Ich befinde mich im Moment auf einer Reise. Ich muss mich auf mich selbst konzentrieren. Wenn ich Geräusche zulasse, lenkt mich das von dem Weg ab, auf dem ich mich befinde. Es ist gut gewesen, dass ich mich nicht von negativen Dingen habe beeinflussen lassen.»

Klar ist aber auch: Ricciardo ist mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, schielt auf ein Cockpit beim Schwesterteam Red Bull Racing. Sein Comeback im Vorjahr als Ersatz für Nyck de Vries bei den Racing Bulls, damals noch AlphaTauri, hat Eindruck hinterlassen – und dafür gesorgt, dass viele Ricciardo für ein Red Bull Racing Cockpit auf dem Zettel haben. Doch dafür muss er sich beweisen. Das klappt aktuell noch nicht so.

Ricciardo selbst ist überrascht von seiner Leistung: «Ich habe nicht erwartet, so in die Saison zu starten. In Budapest letztes Jahr bin ich das Auto vorher nur einen Tag gefahren, habe Yuki im Qualifying geschlagen und bin ohne großes Vorwissen ein starkes Rennen gefahren. Nach all den Rennen letztes Jahr und einer kompletten Vorbereitung in diesem Jahr dachte ich ehrlich gesagt, dass ich deutlich stärker starten würde.»

Doch bislang ist der Wurm drin. Ricciardo: «Nicht nur ich, auch viele andere fragen sich warum. Das Wichtige ist aber, auf Kurs zu bleiben und den Kopf nicht voller Unsinn zu haben.» Der Australier ist sich sicher, seine Form wiederzufinden.

Nach einem Wochenende Pause fährt die Formel 1 in knapp zwei Wochen in Suzuka/Japan – mit der nächsten Chance für Ricciardo, seine Position im teaminternen Duell und in der WM-Wertung zu verbessern.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt

*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0