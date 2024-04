Lewis Hamilton: «Das war die beste Session bisher»

Lewis Hamilton sagt nach dem Trainingsfreitag in Suzuka: «Wir haben hier eine bessere Ausgangslage»

Das zweite freie Training zum Japan-GP fiel dem Wetter zum Opfer. In der ersten Session war Lewis Hamilton der Fünftschnellste. Hinterher lobte er die Arbeit, die sein Team in der letzten Woche geleistet hat.

Für Lewis Hamilton begann das Wochenende in Japan besser als erwartet. Nachdem der Mercedes-Star in Melbourne noch wegen eines Motorschadens einen schmerzlichen Nuller hatte hinnehmen müssen, erlebte er ein erfreuliches erstes Training auf dem Suzuka Circuit. Auf der Zeitenliste landete der Brite zwar direkt hinter seinem Teamkollegen George Russell.

Auf die Zeit des jungen Briten fehlten ihm aber nur 13 Tausendstel. Das gute Gefühl wollte er in der zweiten Session bestätigen, doch diese fiel buchstäblich ins Wasser. Weil der Regen für eine nasse Piste sorgte, liessen sich keine repräsentativen Runden drehen. Hamilton schaffte es insgesamt sechs Mal um die japanische Achterbahn und belegte den zweiten Platz hinter Oscar Piastri. allerdings hatten sich auch nur fünf Fahrer eine Rundenzeit notieren lassen.

Mit Blick auf das erste Training erklärte der 103-fache GP-Sieger: «Die erste Session war wirklich gut, sie war die beste, die wir in diesem Jahr bisher hatten. Und das Auto hat sich auch noch nie so gut angefühlt. Es war wirklich positiv, und für mich war es super, denn dies ist eine Piste, auf der jeder Fahrer gerne unterwegs ist. Und in den letzten Jahren hatte ich hier ein Auto, das wirklich schwierig zu fahren ist.»

Hamilton schwärmte auch: «Wenn man sich anschaut, wie schwierig die letzten Rennen für uns waren, sieht man, dass in der letzten Woche grossartige Arbeit geleistet wurde, sodass wir hier das Auto in einem guten Arbeitsfenster haben. Deshalb haben wir seit dem ersten Training auch keine grossen Veränderungen am Auto vorgenommen.»

Seine Prognose für das restliche Wochenende in Suzuka fiel dennoch nicht euphorisch aus. Der 39-Jährige erklärte auf die entsprechende Frage: «Schwer zu sagen, wie es laufen wird. Wie gesagt, wir haben hier eine bessere Basis und damit eine gute Ausgangslage, deshalb sollten wir nicht zu viel ändern – denn da besteht die Gefahr, dass es wieder in die falsche Richtung geht.»

2. Training, Japan

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,725 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,226

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,760

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:40,946

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:41,913

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,977

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:52,579

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, keine Zeit

10. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

15. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, keine Zeit

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, keine Zeit

1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,056 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,237

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,269

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,530

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,543

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,558

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,599

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,165

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,230

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,240

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,935

12. Alex Albon (T), Williams, 1:31,943

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,958

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,054

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,055

16. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:32,103

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,277

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,638

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,803

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,204