Williams in akuter Gefahr: Bis Miami kein Ersatzauto

​Beim Großen Preis von Australien musste Logan Sargeant zusehen: Unfall von Alex Albon im Training, Williams ohne Ersatz-Chassis, nur ein Auto in Melbourne einsatzfähig. So etwas könnte nochmals passieren.

Der Traditions-GP von Australien fand mit nur 19 Rennwagen statt: Williams hatte die Nennung von Logan Sargeant zurückgezogen. Grund: der Unfall von Alexander Albon im ersten Training von Melbourne.

Der 28-jährige Londoner Albon hatte im ersten Training zum Traditions-GP von Australien sein Auto heftig in die Mauer gesetzt. Bald war klar: Der Fahrer war zum Glück wohlauf, die Überlebenszelle aus Kohlefaser jedoch vor Ort nicht zu reparieren. Weil die Briten kein Ersatz-Chassis nach Australien gebracht hatten, musste ein Pilot zuschauen. Williams entschied sich gegen Logan Sargeant, weil Albon der bessere Fahrer ist, Unfall hin oder her. Der Thai-Brite wurde Elfter.

Williams-Teamchef James Vowles: «Wir mussten unsere Chancen auf Punkte wahren, und das konnten wir am besten, wenn Alex Albon im einzigen Auto sitzt. Wir waren sehr enttäuscht, dass die Beschädigung am Chassis von Albon bedeutete, dass wir nur noch einen Wagen einsetzen. Es ist inakzeptabel in dieser Formel 1, dass wir kein Ersatz-Chassis mithatten. Aber das unterstreicht, dass wir im Winter mit der Arbeit in Verzug gekommen waren. Und das zeigt auch, dass wir bei der Veränderung von Williams noch viel Arbeit vor uns haben, um uns für die Zukunft besser aufzustellen.»

In Japan bleibt Albon im Sargeant-Auto aus Australien, Logan erhält den reparierten Wagen von Alex, aus dem Rennwagenwerk in Grove nach Japan geschickt. Inzwischen ist klar: Bis zum Miami-GP Anfang Mai müssen die Williams-Fahrer höllisch aufpassen, denn der Traditionsrennstall hat auch in Suzuka und später dann in Shanghai nur zwei Einsatzfahrzeuge.

Logan Sargeant in Japan: «Die Reparatur ist besser verlaufen als erwartet. Ich gehe davon aus, dass sich der Wagen ganz normal anfühlen wird.»



«Alex und ich müssen da durch. Wir wissen, dass wir vorsichtig sein müssen, aber auf der anderen Seite können wir uns das im hart umkämpften Mittelfeld nicht leisten. Mit Vorsicht kommst du in der Formel 1 nicht weit. Wir müssen zuversichtlich genug sein, auf der Piste alles zu geben und dabei zu hoffen, dass nichts schiefgeht.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0