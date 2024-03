Pirelli-Direktor Barbier: Priorität ist der Speed! 30.03.2024 - 12:04 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Moto2-Slick von Pirelli. Die Grundkonstruktion kommt aus dem Superbike-Bereich. Nur beim Auftakt in Katar gab es noch gröbere Probleme in Hinblick auf den Verschleiß. Die Pace passt © Gold & Goose Giorgio Barbier, verantwortlich für Motorrad-Rennreifen bei Pirelli betont: «Wir wollen Rundenrekorde brechen, die Entwicklung muss weitergehen» © Pirelli Moto2: Schneller als 2023. Aron Canet unterbot auf Pirelli-Reifen die letztjährige Pole-Zeit. Im Rennen schaffte Fermín Aldeguer einen neuen Rundenrekord © Pirelli Moto3: Auch hier klare Fortschritte in Sachen Speed. Mit dem Verschleißverhalten müssen die jungen Piloten klarkommen Zurück Weiter

Bessere Rundenzeiten bei stärkerem Verschleiß – so das Fazit der Moto3 und Moto2 Belegschaft zum Start der Saison. Pirelli stellt den maximalen Speed der Reifen eindeutig in den Vordergrund. Und bekam in Portimão recht.