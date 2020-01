MotoGP

Fausto Gresini (Aprilia): «Glaube Andrea Iannone»

Fausto Gresini glaubt Andrea Iannones Erklärung zum positiven Doping-Test. «Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm darüber zu reden und ich glaube an seinen guten Willen», ist sich der Aprilia-Teammanager sicher.

Andrea Iannone geniesst immer noch die volle Rückendeckung der Aprilia-Teamführung, obwohl der Italiener seit dem 17. Oktober vom Motorrad-Weltverband FIM von allen Aktivitäten ausgeschlossen wurde, weil ein Doping-Test positiv ausfiel.

Was war passiert? Iannone hatte am GP-Wochenende in Sepang eine Urinprobe abgeben müssen, und diese stellte sich als positiv heraus. Deshalb wurde die B-Probe geöffnet und die italienischen Medien berichteten kurz darauf einstimmig, dass auch darin die verbotene Substanz Drostanolon nachgewiesen wurde.

Iannone beteuert, keine verbotenen Stoffe eingenommen zu haben – zumindest nicht wissentlich. «Motorradfahren ist mein Leben. Ich bin nicht so dumm, es für andere Dinge oder diese jüngsten Geschehnisse aufs Spiel zu setzen», erklärte er den Kollegen der «Gazzetta dello Sport». Seine Anwälte vermuten auch angesichts der geringen Menge von 1,150 Nanogramm pro Milliliter, dass der MotoGP-Star die Steroide über den Verzehr von Fleisch in Asien zu sich genommen hat.

Aprilia-Teammanager Fausto Gresini glaubt seinem Schützling. Gegenüber GPOne.com betonte er: «Als ich vom positiven Doping-Test hörte, war ich überwältigt. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm darüber zu reden und ich glaube an seinen guten Willen, er hat nichts falsch gemacht. In Sepang trat er sofort zum Dopingtest an, so verhält sich keiner, der etwas zu verbergen hat.»

«Im Rennen von Sepang verlieren die Fahrer sehr viel Flüssigkeit, und seine Werte waren nur wenig über der festgelegten Grenze», verteidigte Gresini den 13-fachen GP-Sieger. Er hofft, dass die Entscheidung zur möglichen Sperre des Italieners bald gefällt wird: «Theoretisch können sie sich bis März Zeit lassen mit der Entscheidung, aber ich hoffe, dass sie früher fällt. Die Zeit ist ein Problem, denn wir haben ein umfangreiches Programm, das wir durchziehen wollen und das neue Bike muss auf die Strecke gebracht werden, denn wir haben viel darin investiert.»