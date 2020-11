Pol Espargaró (5.): «Trotz falscher Strategie vorne»

Red Bull-KTM-Werkspilot Pol Espargaró war nach dem fünften Platz am Freitag in Valencia fast rundherum happy. Aber er räumte auch Fehler ein.

Pol Espargaró, schon 2018 beim Regen-GP in Valencia mit der KTM auf Platz 3, holte auch heute beim Gran Premio de Europa auf dem 4,055 km langen Ricardo Tormo Circuit für das Innviertler Werk verlässlich die Kastanien aus dem Feuer. Mit Platz 5 stellte der 29-jährige Spanier aus dem Red Bull KTM Factory-Team einige Titelanwärter in den Schatten. Der Rückstand hielt sich mit 0,424 sec in Grenzen.

«Ja, ich bin mit diesem Tag weitgehend zufrieden, besonders mit dem FP2 am Nachmittag. Im Regen am Vormittag habe ich mich recht gut gefühlt, bis die Strecke immer trockener wurde. Im FP2 war es wichtig, eine anständige Rundenzeit hinzulegen und unter die ersten zehn zu komme für den Fall, dass die Verhältnisse morgen im FP3 keine Zeitverbesserung zulassen. Deshalb musste man im FP2 besonders viel riskieren. Als ich zu pushen begonnen habe, war ich der erste, der Topzeiten erreicht hat. Aber am Ende haben die meisten Gegner frische Reifen geholt. Ich habe darauf verzichtet und sie für den Samstag aufgespart. Das war vielleicht nicht die schlaueste Strategie, weil sich am Schluss einige Rivalen mit den neuen Reifen noch weiter verbessert haben, mir ist das mit den strapazierten alten Reifen nicht gelungen. Am Wichtigsten war jedoch, dass wir uns in den Top-Ten gehalten habe. Damit haben wir eine gute Basis für den direkten Einzug ins Qualifying 2.»

Pol, der 2021 und 2022 bei Repsol-Honda fahren wird, war in bester Laune. «Unser Bike ist hier konkurrenzfähig. Das Feeling mit der KTM ist großartig, der Grip des Asphalts ist ausgezeichnet. Ich bin vorne mit dem Soft-Compound gefahren, aber ich glaube, der Medium wird uns vorne bessere Dienste leisten. Es war alles bestens. Ich bin ganz glücklich mit dem ersten Tag hier in Valencia.»

MotoGP Valencia, 6.11., kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:32,528 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,092 sec

3. Morbidelli, Yamaha, +0,276

4. Nakagami, Honda, +0,338

5. Pol Espargaró, KTM, +0,424

6. Rins, Suzuki, +0,629

7. Binder, KTM, +0,731

8. Dovizioso, Ducati, +0,764

9. Quartararo, Yamaha, +0,809

10. Mir, Suzuki, +0,877

11. Viñales, Yamaha, +0,882

12. Crutchlow, Honda, +0,935

13. Oliveira, KTM, +0,955

14. Bradl, Honda, +0,976

15. Bagnaia, Ducati, +0,987

16. Alex Márquez, Honda, +1,042

17. Zarco, Ducati, +1,211

18. Petrucci, Yamaha, +1,247

19. Gerloff, Yamaha, +1,579

20. Savadori, Aprilia +3,133

21. Rabat, Ducati, +4,162

Zum Vergleich: Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) erzielte 2019 in Valencia die Pole-Position mit 1:29,978 min.

Ergebnis MotoGP FP1 in Valencia, 6.11.

1. Miller, Ducati, 1:42,063 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,467

3. Bradl, Honda, + 0,503

4. Zarco, Ducati, + 0,576

5. Alex Márquez, Honda, + 0,591

6. Petrucci, Yamaha, + 0,637

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,778

8. Oliveira, KTM, + 0,814

9. Dovizioso, Ducati, + 0,896

10. Viñales, Yamaha, + 0,946

11. Nakagami, Honda, + 1,167

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,398

13. Rins, Suzuki, + 1,458

14. Bagnaia, Ducati, + 1,509

15. Binder, KTM, + 1,521

16. Gerloff, Yamaha, + 1,582

17. Mir, Suzuki, + 1,665

18. Crutchlow, Honda, + 1,862

19. Rabat, Ducati, + 2,385

20. Savadori, Aprilia + 2,464

21. Quartararo, Yamaha, + 2,728