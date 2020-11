Andrea Dovizioso: «Es war auch sehr schön» 23.11.2020 - 21:59 Von Johannes Orasche

MotoGP © Gold & Goose Andrea Dovizioso

Ducati-Star Andrea Dovizioso sprach in der Sendung «Sport und Talk im Hangar-7» heute am Abend über seine Gefühlswelt nach seinem vorerst letzten MotoGP-Rennen in Portimão.