Valentino Rossi & Co.: Gut gerüstet für Jerez 27.04.2021 - 08:16 Von Johannes Orasche

MotoGP © Twitter/@VRRidersAcademy Nach dem Training tauschten sich die GP-Asse aus

Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli und Co. haben sich am Montag vor dem 4. Rennwochenende der Saison in Jerez nochmals auf der Piste von Misano eingefahren.