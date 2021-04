Jorge Lorenzo zu Viñales: «Daran sollte er arbeiten»

Der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo ist sich sicher, dass Maverick Viñales wieder Rennen gewinnen wird. Der GP-Veteran aus Spanien rät seinem Landsmann zu einem Sportpsychologen.

Maverick Viñales erlebte in Portimão kein gutes Wochenende. Im Qualifying wurde ihm die vermeintliche Pole-Zeit gestrichen, weil die Rennkommissare zum Schluss kamen, dass er die Streckengrenze missachtet hatte. Im Rennen legte der Yamaha-Pilot einen schlechten Start hin und musste sich am Ende mit dem elften Platz begnügen – dabei profitierte er noch von den Ausfällen der Gegner.

Auf Twitter kassierte der Spanier für seinen jüngsten Auftritt derart viel Kritik, dass er letztlich die Entscheidung traf, seinen Account zu löschen. Auf Facebook und Instagram ist der 26-Jährige aber weiterhin aktiv.

Für den früheren GP-Piloten und fünffachen Weltmeister Jorge Lorenzo steht ausser Frage, dass Viñales wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden wird. In einer Fragerunde auf YouTube erklärte der 33-Jährige aus Palma: «Er ist jung und wird das überwinden und wieder siegen.» Gleichzeitig betont er: «Es ist klar, dass er zwei Schwächen hat: Die Erste ist der Start, in diesem Bereich muss er sich verbessern.»

Und zur zweiten Schwäche sagt der 33-Jährige: «Er hat diese emotionalen Schwankungen, da muss er sehr viel ausgeglichener werden, schliesslich gibt es immer irgendwelche Probleme. Auf einigen Strecken läuft die Yamaha nicht so gut, auf anderen merkst du, dass du selbst nicht auf Touren kommst – du erlebst Unfälle, Verletzungen und Momente, in denen du physisch und mental nicht auf der Höhe bist. Und in diesen Fällen muss du konstant sein, immer positiv denken und versuchen, das Maximum herauszuholen, ohne Ausreden zu suchen oder zu sagen, alles sein ein Desaster.»

«Daran sollte er meiner Meinung nach arbeiten», betont Lorenzo, der Viñales rät, professionelle Hilfe zu suchen. «Ich weiss nicht, vielleicht sollte er einen Sportpsychologen hinzuziehen, es ist keine Schande, das zu tun. Ich habe das in der Vergangenheit in einigen Fällen auch gemacht, wenn es nötig war. Er muss auf jeden Fall etwas unternehmen, denn die Geschichte wiederholt sich jedes Jahr aufs Neue.»

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/Argentinien

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/Indonesien**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus