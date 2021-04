Luca Marini über Jerez: «Das wird schwieriger»

MotoGP-Rookie Luca Marini freut sich auf das anstehende Rennen in Jerez. Dort erwartet der Italiener aus dem Sky VR46 Avintia Team eine grössere Herausforderung als bei den ersten drei WM-Runden in Katar und Portugal.

Bei seinem dritten MotoGP-Einsatz in Portimão durfte Luca Marini seine ersten WM-Punkte in dieser Saison bejubeln. Der Ducati-Pilot aus dem Sky VR46 Avintia Team kreuzte die Ziellinie als Zwölfter und zog damit mit seinem berühmten Bruder Valentino Rossi gleich, der vor dem vierten Rennwochenende in Jerez auch vier WM-Zähler auf dem Konto hat und direkt hinter Marini den 19. WM-Zwischenrang belegt.

Beide rechnen sich in Jerez gute Chancen auf frische WM-Zähler aus, der 23-jährige Marini weiss: Der Circuito de Jerez-Ángel Nieto passt zu seinem Fahrstil. Dies bewies er zuletzt im vergangenen Jahr in der Moto2-Klasse, als er die beiden WM-Läufe in Jerez auf den Plätzen 1 und 2 beendete. Ein leichtes Spiel erwartet der MotoGP-Rookie deshalb aber nicht, wie er vor dem Start des Wochenendes betont.

«Wir haben ein gutes Rennwochenende in Portimão hinter uns und nun nehmen wir das Herzstück der Saison in Angriff, denn wir besuchen historische Strecken in Europa, die alle Fahrer bereits aus den kleineren WM-Klassen kennen», erklärt Marini. «Ich bin gespannt, wie sich die Strecke mit dem MotoGP-Bike anfühlt, die Strecke ist kürzer als die Kurse von Katar und Portugal, deshalb wird es vielleicht schwieriger, auf Touren zu kommen.»

«Wir müssen da weitermachen, wo wir in Portimão aufgehört haben, um gleich das positive Gefühl zu finden, das wir dort hatten. So können wir im Rennen das Beste herausholen», fordert der sechsfache GP-Sieger, der die Moto2-WM im vergangenen Jahr auf dem zweiten Platz hinter Champion Enea Bastianini abgeschlossen hat.

MotoGP-Ergebnis, Portimão, 18. April:

1. Quartararo, Yamaha, 41:46,412 min

2. Bagnaia, Ducati, + 4,809 sec

3. Mir, Suzuki, + 4,948

4. Morbidelli, Yamaha, + 5,127

5. Binder, KTM, + 6,668

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,885

7. Marc Márquez, Honda, + 13,208

8. Alex Márquez, Honda, + 17,992

9. Enea Bastianini, Ducati, + 22,369

10. Nakagami, Honda, + 23,676

11. Viñales, Yamaha, + 23,761

12. Marini, Ducati, + 29,660

13. Petrucci, KTM, + 29,836

14. Savadori, Aprilia, + 38,941

15. Lecuona, KTM, + 50,642

16. Oliveira, KTM, + 1 Runde

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.

Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.